Công an TP.HCM: 3 tháng, triệt phá 190 băng nhóm tội phạm

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả đảm bảo an ninh trật tự trong quý 3/2020. Theo đó, trong quý 3/2020, Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu các cấp (diễn ra từ ngày 15/7 đến 14/9).

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm (nhất là tội phạm có tổ chức), tội phạm núp bóng doanh nghiệp, liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, sử dụng công nghệ cao… không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội…

Tang vật ma tuý thu giữ trước đó.

Qua đó, phạm pháp hình sự trong quý 3 được kéo giảm 1,08% so với cùng kỳ. Hầu hết các án nghiêm trọng đều được kiềm chế, kéo giảm như: Giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích,...

Công an TP.HCM đã triệt phá 190 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 696 đối tượng; điều tra khám phá 774/1.099 vụ, bắt 1.178 đối tượng; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 128 đối tượng truy nã. Tổ công tác 363 của thành phố và các quận - huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 104 vụ/174 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và 4.538 trường hợp vi phạm trật tự - an toàn giao thông.

Công an TP.HCM đã triệt phá 578 vụ/1.661 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 506 vụ/661 bị can, xử phạt hành chính 70 vụ/986 đối tượng, chuyển Bộ Công an xử lý 2 vụ/14 đối tượng; thu giữ 12,907kg heroin, 295,3kg ma túy tổng hợp, 9,120kg cần sa, 10 khẩu súng cùng 635 viên đạn các loại và nhiều tang vật khác có liên quan.

Phát hiện mới 360 vụ/341 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; khởi tố 183 vụ/81 bị can, xử phạt hành chính 171 vụ/177 đối tượng. Tiến hành kiểm tra 490 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành 262 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 60,772 tỷ đồng.

Một nhóm đối tượng tội phạm bị bắt trước đó.

Công an TP.HCM đã tập trung giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm ẩn náu và người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nghiêm túc thực hiện việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19; triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra hành chính các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Từ ngày 21/7 đến nay, Công an TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không giấy tờ tùy thân; đã trục xuất 113 trường hợp về nước an toàn, đúng quy định.

Tiếp nhận, thu hồi 43 khẩu súng cùng 1.382 viên đạn các loại, 4 quả lựu đạn, 1.573 loại khác (vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí); xử lý 64 vụ việc, 145 đối tượng liên quan công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trước đó.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; qua đó đã chủ động tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường ở cửa ngõ ra vào thành phố, các địa bàn giao thông phức tạp, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi; tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Kết quả đã ngăn chặn và giải tán kịp thời 24 tốp (khoảng 500 xe gắn máy) có hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng tại một số tuyến đường vành đai thành phố (Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội…).

Phát hiện, xử lý 162.765 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (trong đó có 5.396 trường hợp vi phạm nồng độ cồn) và kiểm tra phát hiện xử lý 2.914 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Ghi nhận xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 150 người, bị thương nặng 43 người và 649 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 551 người; hư hỏng tổng cộng 1.326 phương tiện các loại. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Xảy ra 1 vụ tai nạn trên tuyến thủy nội địa; không có thiệt hại về người.

Trên địa bàn thành phố xảy ra 62 vụ cháy, giảm 9 vụ so với cùng kỳ; làm chết 3 người, bị thương 2 người; tài sản thiệt hại ước tính khoảng 130 triệu đồng. Loại hình cơ sở xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở đơn lẻ (22 vụ, chiếm 35,48%). Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Tiếp nhận và xử lý 69 vụ tai nạn, sự cố có tổ chức cứu nạn, cứu hộ; giải cứu được 10 người.