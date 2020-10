TP.HCM: Nam công nhân thi công công trình bị khởi tố vì "vô ý làm chết người"

Ngày 15/10, Công an quận 9 (TP.HCM) cho hay đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hữu Hải (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thái Minh có hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV XD nền móng Bách Chiến ở quận Tân Phú, TP.HCM về việc thi công khoan cọc nhồi tại một công trình ở quận 9.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 9h30 ngày 19/7, Hải (công nhân sang lấp mặt bằng của Công ty Hưng Thành Lộc) lái xe đào bánh xích đang san lắp mặt bằng tại lô C36 của công trình. Khi xe đến gần cối trộn dung dịch khoan thì bị vướng nên anh Mai Văn Tâm (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Định), công nhân khoan cọc nhồi của Công ty Bách Chiến có nhiệm vụ làm việc tại công trình trên, đề nghị Hải cẩu cối trộn dung dịch đi chỗ khác.

Trong quá trình thực hiện, Hải lái xoay thân xe đào va vào đường dây điện gây bong tróc lớp vỏ cách điện. Lúc này, anh Tâm với tay mắc sợi xích vào răng của gầu xe đào đất thì bị điện giật ngã xuống đất nằm bất động. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị, nhưng anh Tâm đã tử vong.

Dây điện bị bong tróc phóng điện dẫn tới cái chết của anh Tâm.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Công an xác định anh Tâm tử vong do tiếp xúc với điện. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động được xác định do Hải lái xe đào đất cọ xát vào dây điện làm bong tróc phần nhựa bảo vệ gây ra vụ việc.

Bên cạnh đó, Hải đã thấy trước được hành vi lái xe đào đất di chuyển và hoạt động gần đường dây điện trong phạm vi xoay của thân xe là nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng Hải vẫn vận hành xe đào và tự tin sẽ không xảy ra tai nạn.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hải với hành vi trên.