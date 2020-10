Đồng Nai: Bắt giam 33 con bạc chơi xóc đĩa ăn tiền giữa rẫy vắng

Ngày 13/10, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 33 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra ngày 4/10 tại ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Nai





Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 4/10, Công an huyện Long Thành phối hợp Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng cảnh sát cơ động - Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang 33 đối tượng đang tham gia đánh bạc (hình thức xóc đĩa), thắng - thua bằng tiền, tại vườn điều thuộc tổ 3, ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Tại thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 31 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát nhựa dùng để xóc đĩa, 4 quân vị, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 tấm bạt dùng làm chiếu bạc và số tiền hơn 105 triệu đồng, 29 điện thoại di động, 15 xe môtô các loại cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, sòng bạc nói trên do Võ Văn Đức, sinh năm 1954, ngụ tổ 3, ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành đứng ra tổ chức và được phân công, sắp xếp hết sức tinh vi, "bài bản" nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Võ Văn Đức thuê Lình A Phúc là người xóc cái, Lê Thành Sang là người thu tiền xâu, Trần Thị Ánh, Trần Minh Phúc, Vũ Thị Hoa là người cung cấp thức ăn, nước uống cho các con bạc. Còn Trần Mạnh Đạt, Trần Minh Tài và 1 đối tượng tên Đen (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là người canh đường cảnh giới và làm nhiệm vụ chở các con bạc đến sòng bạc khi các con bạc tập kết tại nhà của Đức.

Tại sòng của Đức, các con bạc sẽ chơi bằng hình thức xóc đĩa, đặt cược tiền thắng thua với nhau, tỷ lệ thắng thua là một ăn một.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 33 bị can có tên nêu trên để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.