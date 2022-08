TP.HCM: Nâng cả lượng và chất cho đội ngũ, sẵn sàng phổ cập trẻ mầm non 3-4 tuổi

Ngày 30/8, Sở GDĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với bậc giáo dục mầm non.

Tăng 27 trường mầm non chuẩn quốc gia

Theo báo cáo của ngành giáo dục mầm non TP, 2021 - 2022 là năm học đặc biệt đối với GDĐT TP.HCM nói chung và với học sinh mầm non TP nói riêng. Các trường mầm non bắt đầu và kết thúc năm học muộn nhất so với các cấp học khác.

Bên cạnh đó, so với năm học trước, số trường, nhóm lớp và số trẻ đều giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, không có khả năng hỗ trợ người lao động...

Tính đến cuối năm học 2021 - 2022, toàn thành phố có 465 trường mầm non công lập, 844 trường dân lập, tư thục và 1.582 nhóm lớp độc lập.

Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng Phòng giáo dục mầm non phát biểu tại hội nghị tổng kết. Ảnh: MQ

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, sự đồng thuận, thống nhất cao của ngành học đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đảm bảo mục tiêu an toàn cho trẻ, nhanh chóng củng cố chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong điều kiện thích ứng linh hoạt với từng giai đoạn.

Đáng nói, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cũng vượt chỉ tiêu đề ra so với kế hoạch. Trong đó, tăng 27 trường thay vì 15 trường. Nhiều chế độ hỗ trợ, chính sách phát triển giáo dục mầm non được TP ban hành. Công tác chuyển đổi số được phát huy mạnh mẽ trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và quản lý điều hành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, đẩy mạnh cập nhập mã định danh cho trẻ...

Ngoài ra, ngành giáo dục mầm non cũng triển khai thành công "Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp TP" với chủ đề "Xây dựng môi trường, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục". Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực, mang lại hiệu quả trong việc thay đổi môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng ngành giáo dục mầm non vẫn đạt được kết quả tốt trong năm học qua. Ảnh: MQ

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị tổng kết, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng Phòng giáo dục mầm non nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND TP.HCM liên quan đến giáo dục mầm non;

Thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Ngành giáo dục mầm non phải duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; hướng đến triển khai thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi;

Sở GDĐT TP.HCM trao tặng giấy khen cho 98 tập thể và 62 cá nhân có thành tích thực hiện tốt các chuyên đề Giáo dục mầm non trong năm học 2021-2022. Ảnh: MQ

Đặc biệt, bà Hồng Điệp cho biết, ngành giáo dục mầm non cần quan tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.



Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025". Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai các kế hoạch, đề án, chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoài Nam, Phó Giáo đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, năm học vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên các cấp học, bậc học bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong đó, ngành giáo dục mầm non chịu tổn thương lớn nhất. Dù vậy, ngành giáo dục mầm non vẫn khắc phục, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận. Dù nhập học trễ hơn, kết thúc năm học muộn hơn nhưng vẫn hoàn thành chương trình, yêu cầu đề ra.

Ông Nam cho biết thêm, Bộ GDĐT đã thực hiện xây dựng đề án phổ cập mầm non 3, 4 tuổi. Do đó, ngành giáo dục mầm non TP.HCM cần quan tâm để hướng dẫn các quận, huyện và TP.Thủ Đức trong tâm thế sẵn sàng để phổ cập mầm non 3, 4 tuổi.

Ngoài ra, ngành cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Chú trọng đạo tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp theo chuẩn mới để đạt chuẩn và trên chuẩn...

Về cơ sở vật chất, ngành giáo dục mầm non cần đầu tư xây dựng trường lớp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tổ chức dạy học; Xây dựng trường chất lượng cao, tiếp tục làm tốt công tác chính sách làm sao có những chính sách phù hợp nhất, đảm bảo hoạt động của các nhà trường tốt nhất. Đồng thời, cần làm tốt công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục mầm non...

Dịp này, Sở GDĐT TP.HCM cũng đã trao tặng giấy khen cho 98 tập thể và 62 cá nhân có thành tích thực hiện tốt các chuyên đề Giáo dục mầm non trong năm học 2021-2022.