Chiều 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 478 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, sau 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 478 đã triển khai thống nhất; huy động được hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

“Chương trình phối hợp số 478 đã góp phần góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư ngày càng lành mạnh, giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm”, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn kết luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng khi trong suốt 10 năm thực hiện chương trình, lực lượng công an thành phố đã kề vai cùng Ủy ban MTTQ các cấp, tận tụy, kiên trì, bền trí vận động người dân cùng trấn áp tội phạm.

“Chiến công thầm lặng của lực lượng công an nói riêng, của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần xây dựng nên TP.HCM anh hùng”, ông Thiện phát biểu.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa MTTQ thành phố và Công an thành phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: H.H

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận qua 10 năm triển khai, chương trình phối hợp số 478 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực trong xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng. Qua đó củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo ông Hải, trong thời gian tới cần kiến nghị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp từ cấp thành phố đến cấp xã; nâng cao chất lượng công tác tham mưu và chất lượng hiệu quả phong trào.

Dịp này, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 48 tập thể, 1 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao tặng bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Tùng Nguyễn

Thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức 377.853 buổi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 11, 7 triệu lượt người tham dự; tổ chức 204.872 lượt xe hoa lưu động; phát hành hơn 7,6 triệu thông báo, tài liệu, tờ tin, tờ bướm tuyên truyền các loại.

Thông qua các phong trào, các mô hình, người dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 271.151 nguồn tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 35.463 vụ việc, bắt giữ 38.089 đối tượng, thu hồi tài sản trên 86,9 tỷ đồng.

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm tháng cao điểm. Ảnh: Quang Sung

Nhân dân đã trực tiếp bắt 6.686 đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi tài sản trên 60 tỷ đồng; giao nộp 304 súng các loại, 5.916 viên đạn, 44 lựu đạn, 16 kíp nổ, 14.828 công cụ hỗ trợ, dao lê, mã tấu và hung khí tự tạo khác.

Ngoài ra nhân dân còn cung cấp thông tin và phối hợp cùng công an bắt trên 800 đối tượng có lệnh truy nã. Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2022 liên tục kéo giảm. Năm 2013 xảy ra 6.218 vụ, năm 2022 xảy ra 4.266 vụ, so với năm 2013 giảm 1952 vụ, tỉ lệ 31,39 %.