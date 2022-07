TP.HCM: Người phụ nữ tử vong trong phòng trọ nghi bị chồng sát hại

Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang, chồng chị T.) đối tượng tình nghi giết vợ đang bị công an truy tìm. Ảnh: CACC

Chiều 25/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra đối tượng gây ra vụ án mạng tại căn nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Trước đó, tối 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi) về đến căn nhà trọ tại con hẻm đường Ngô Chí Quốc, khi mở cửa vào nhà, bà Tr. phát hiện con gái mình là chị Sơn Thị Cẩm T. (23 tuổi) tử vong trên gác lửng.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Bước đầu, công an nghi vấn nạn nhân bị bóp cổ.

Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang, chồng chị T.).

Công an TP.Thủ Đức đã phát thông báo truy tìm Phúc, có đặc điểm nhận dạng như sau: cao 1m76, da ngăm đen, mặc quần lửng sọc trắng đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân (chưa xác định hình gì). Công an thành phố Thủ Đức thông báo đến Cục C01, C02, C03, C04 thuộc Bộ công an; Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PC08 Công an TP.HCM, công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức, và người dân ai thấy Phúc thì báo về SĐT 028.38966.109 hoặc 0919.301.888 (điều tra viên Nguyễn Văn Sáng) hoặc cơ quan công an gần nhất.