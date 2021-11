TP.HCM: Nhiều ca mắc Covid-19 đã tiêm vaccine mũi 1, mũi 2

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu tại cuộc hop. Ảnh: B.D

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu, 2 tuần qua, tình hình dịch tại TP.HCM ở cấp độ 2. Tuy nhiên, theo tiêu chí số ca mắc mới trên 100.000 dân/tuần, TP ở cấp độ 3. Nhờ các tiêu chí khác như độ bao phủ vaccine và tính đáp ứng của hệ thống điều trị, TP.HCM được xét ở cấp độ 2.



"Qua theo dõi số liệu HCDC, trong 1-2 tuần vừa rồi, số ca mắc mới có chiều hướng tăng dù vẫn ở cấp độ 2. Số ca nhập viện ở tầng 2 cũng tăng nhẹ" - ông Châu cho biết.

Ông Châu nhấn mạnh nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì số ca mắc mới nguy cơ sẽ tiếp tục gia tăng. Đặc biệt khi TP.HCM gỡ bỏ giãn cách xã hội, nguy cơ tiếp xúc sẽ nhiều hơn. Nếu không tuân thủ 5K và các biện pháp phòng chống dịch thì nguy cơ sẽ rất cao.

Độ phủ vaccine của TP.HCM cao nhưng người dân chưa tiêm vaccine từ các tỉnh, thành khác có xu hướng trở lại TP. Đại diện Sở Y tế cho rằng cần cảnh giác nguy cơ số ca mắc mới và số ca bệnh nặng phải nhập viện tăng cao.

Ông Châu cho biết, qua khảo sát số F0 mới phát hiện ở khu cách ly đa phần chưa tiêm vaccine. Sở Y tế làm khảo sát với một số F0 nhập viện ở tầng điều trị thứ 2 thì ghi nhận 14% trường hợp chưa tiêm vaccine. Trong 14% chưa tiêm này, có 90% dưới 18 tuổi.

"Như vậy, một điều đáng chú ý là 86% trường hợp dương tính là đã tiêm 1-2 mũi vaccine và nhập viện tầng 2. Nhưng hầu hết các trường hợp này có triệu chứng nhẹ, không phải hồi sức. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Y tế, số giường oxy giảm, số ca thở máy xâm lấn giảm" - ông Châu nói.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, dù đã tiêm vaccine, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra. Do đó, để TP.HCM có thể tiếp tục an toàn ở cấp độ 2, mọi người tuân thủ 5K để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với người đến TP.HCM từ các địa phương khác

Theo Sở Y tế TP.HCM, về nguyên tắc chung, không chỉ định xét nghiệm Covid-19 đối với việc đi lại của người dân. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Cụ thể, đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều của cơ quan có thẩm quyền cung cấp) hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về đến địa phương (giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh), thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tự cách ly tại nơi cư trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm Covid-19 1 lần vào ngày đầu tiên.

Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine Covid-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú 14 ngày kể từ ngày trở về; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm Covid-19 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly, những trường hợp đến TP.HCM từ địa phương khác luôn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Rà soát, tiêm vaccine cho những người dân từ địa phương khác về TP.HCM. Ảnh: B.D

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có tờ trình UBND TP.HCM về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM sau khi ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 là người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM.

Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM đề nghị UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc quản lý dân cư chặt chẽ, ghi nhận đầy đủ thông tin những người từ tỉnh, thành phố khác trở về sinh sống trên địa bàn để thực hiện các biện pháp giám sát, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế đúng quy định của Bộ Y tế đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (theo thông tin công bố về cấp độ dịch, vùng phong tỏa của từng địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế ).

Rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine Covid -19 của người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn; tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm vaccine đầy đủ, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.