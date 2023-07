Nhiều ngày liên tục mưa lớn, nước ngập, người dân "than trời"

Tại địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM), khoảng 15h bắt đầu xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường như Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương, đường 17A… (quận Bình Tân) ngập nặng trong nước.

Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo quan sát, tại những tuyến đường ở địa bàn quận Bình Tân, nước tràn vào nhà dân, cửa hàng kinh doanh, cây xăng khiến việc buôn bán phải tạm dừng hoạt đông.

Chị Thu Phương bán cháo dinh dưỡng tại đường số 17A cho biết, những ngày qua TP.HCM có mưa lớn và luôn trong tình trạng ngập úng. Theo chị, nước ngập là chuyện bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây TP.HCM có mưa dày, nặng hạt đường ống cống không thoát kịp, nước tràn vào nơi chị buôn bán. Đã 3 ngày quán cháo dinh dưỡng của chị Phương phải tạm ngưng hoạt động.

Đường số 17A, quận Bình Tân lênh láng trong nước. Ảnh: Chinh Hoàng

Chị Phương mong muốn chính quyền cùng chung tay xử lý những đường ống cống ngập rác, làm sao thoát nước nhanh hơn để chị còn kiếm kế sinh nhai cho gia đình mình. Chị Phương ngậm ngùi nói với phóng viên: "Khổ lắm! Ở đây hễ mưa là ngập, ngập nặng, nước thoát chậm, không chỉ ảnh hưởng đến kế sinh nhai, mà còn làm ô nhiễm môi trường khi nước từ các đoạn cống bốc mùi hôi thối…".

Mưa ngập, kẹt xe ở TP.HCM, công việc kinh doanh người dân bị trì trệ, có những nơi những ngày qua phải tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Chinh Hoàng

Không chỉ chị Phương, nhiều hộ dân buôn bán trên các tuyến đường Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm cũng chịu thiệt hại nặng bởi mưa lớn, nước ngập.

Ông Võ Minh Tú (sửa xe trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: Quán sửa xe của ông nằm sát lề đường thấp, đang sửa xe gặp mưa lớn, công việc phải tạm ngưng. Theo ông Tú, nhiều lúc mưa lớn quá, khách không ưng ý vì phải tạm ngưng sửa chữa, dọn dẹp đồ nghề. Ông Tú cho rằng chính việc mưa ngập liên tục khiến công việc của ông bị trì trệ, không kiếm ra tiền, khách lần sau họ lười ghé đến vì mưa ngập, nước tràn cả vào quán quá nhếch nhác.

Ngoài ra, các cây xăng trên đường Kinh Dương Vương bị nước bủa vây, việc kinh doanh gần như bị ngưng trệ tạm thời.

Kế hoạch chống ngập của TP.HCM đến

đâu, liệu có hiệu quả?

Thông tin với báo chí trước đó tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 29/6 về vấn đề ngập lụt tại TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM ông Đỗ Tấn Long cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 15 tuyến đường trục chính bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Trong đó có 3 khu vực thường xuyên bị ngập…

Một cây xăng trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) phải tạm ngưng hoạt động vì nước tràn lênh láng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Long cho biết thêm, theo phụ lục 2 của Kế hoạch chống ngập giai đoạn 2020-2025, quận 7 có kế hoạch đầu tư các tuyến hẻm cho phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Tây, phường Phú Thuận. Trước mắt, trong mùa mưa năm 2023, Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận 7 tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước.

Về kế hoạch chống ngập cho toàn TP.HCM, hiện ông Long chỉ công bố phương pháp giải quyết ngập do triều cường. Ông Long cho biết: "Thành phố đang đầu tư dự án giải quyết ngập do triều cường cho khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đối khí hậu giai đoạn 1, hiện nay đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng".

Những ngày qua tại TP.HCM đã liên tục xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Lý giải về nguyên nhân gây mưa những ngày qua ở khu vực Nam Bộ, đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh dần.

Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình. Do đó, thời tiết trên khu vực chiều và tối có mưa vài nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to". Dự báo, mưa sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới, từ ngày 6 – 7/7 trở đi, mưa có xu hướng tăng, có nơi mưa vừa, mưa to.