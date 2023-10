TP.HCM: Nhiều sàn giao dịch bất động sản giải thể vì thị trường khó khăn

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thông báo kiểm tra 81 sàn giao dịch bất động sản được thành lập trong giai đoạn 2009-2017. Cụ thể, trong kế hoạch kiểm tra này, Sở Xây dựng sẽ tập trung vào đối tượng là 81 sàn giao dịch bất động sản. Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm các yếu tố: Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản; việc thực hiện báo cáo.

Việc kiểm tra sẽ thực hiện từ nay đến hết ngày 15/11, bao gồm các công tác như kiểm tra trực tiếp tại sàn giao dịch và lập biên bản, tổng hợp báo cáo kết quả.

Được biết, danh sách các các sàn giao dịch bất động sản lớn nhằm trong diện kiểm tra của đợt này sẽ bao gồm: Danh Khôi – DKS, CBRE, Savills Việt Nam, An Gia Hưng, Hưng Ngân, Him Lam Land, Khải Hoàn, Sao Việt, Tiến Phước, Phú Mỹ Hưng, An Gia, Trung Thủy, Đạt Gia…