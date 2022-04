TP.HCM: Phân khúc bất động sản nào là điểm sáng trong quý 2?

Thị trường bất động sản TP.HCM thời gian qua có nhiều dấu hiệu khởi sắc, cho thấy tốc độ phục hồi nhanh.

Thực tế cho thấy, bất động sản vẫn được quan tâm, bất chấp những tác động tiêu cực và kéo dài từ dịch Covid-19. Thậm chí, nhu cầu tìm kiếm, sở hữu bất động sản còn tăng cao hơn, ở cả nhu cầu đầu tư và an cư.

Bất động sản căn hộ đang đà phục hồi

Theo số liệu của DKRA Vietnam, trong quý 1/2021, thị trường căn hộ TP.HCM và lân cận ghi nhận 18 dự án mở bán (khoảng 3.398 căn). Các dự án tiếp tục tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Bình Dương.

Nguồn cung mới bằng 42% so với quý 4/2021 (8.039 căn) và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2021 (5.515 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 2.596 căn, bằng 76% nguồn cung mở bán mới.

Riêng tại TP.HCM, nguồn cung sụt giảm đáng kể. Trong đó, phân khúc căn hộ hạng B tại khu Tây chiếm vị trí chủ đạo.

Thị trường căn hộ sẽ được cải thiện trong quý 2/2022. Ảnh: L.T

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc R&D DKRA Vietnam dự báo trong thời gian tới, nguồn cung mới tại TP.HCM có thể tăng, ước tính đạt khoảng 5.500 căn. Phần lớn các dự án dời thời gian mở bán, kéo dài thời gian truyền thông (rumor), nhận book-ing giữ chỗ nhằm đảm bảo hiệu quả bán hàng cho event mở bán.

"Dưới áp lực chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu, mặt bằng giá bán sơ cấp có thể sẽ tăng", đại diện DKRA Vietnam nam nhấn mạnh.

Khảo sát của PV, sau khoảng thời gian "nén" nguồn cung, đầu năm 2022, thị trường TP.HCM "tái sôi động". Nhiều chủ đầu tư bắt đầu có tín hiệu bung dự án mới ra thị trường.

3 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố những dự án mới, hứa hẹn những tín hiệu tích cực cho nguồn cung nhà ở giá rẻ từ nay đến cuối năm.

Đơn cử, Nam Long Group đã cùng hai đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties Corp đã chính thức khởi công khu căn hộ biệt lập Flora Panorama (thuộc KĐT Mizuki Park 26 ha tại khu Nam Sài Gòn). 3 block chung cư quy mô hơn 400 căn hộ biệt lập có vị trí liền kề khu compound biệt thự triệu đô ven sông The Mizuki.

Bên cạnh đó, giáp ranh TP.HCM, chủ đầu tư Phú Đông Group cũng chính thức động thổ khởi công khu căn hộ cao cấp Phú Đông Sky Garden. Đây là dự án tiếp theo trong hành trình tạo lập chốn an cư chuẩn cao cấp dành cho người trẻ của đơn vị tại khu vực này.

Phân khúc nghỉ dưỡng, công nghiệp chiếm sóng

Bên cạnh thị trường căn hộ, các phân khúc khác tại TP.HCM dự báo cũng có nhiều biến động trong quý 2/2022.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com khu vực phía Nam nhận định thời gian tới, hầu hết các phân khúc sẽ có xu hướng tăng trưởng. Trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại.

Thời gian tới, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ đón nhận sự tăng trưởng của nhiều phân khúc. Ảnh: H.T

Cụ thể, theo ông Tuấn, sự phục hồi của phân khúc bất động sản nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu. Cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nới lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với một trong những mục tiêu của chiến lược là phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền.

Cụ thể, phân khúc bất động sản công nghiệp có nhiều yếu tố thuận lợi từ vị trí địa lý, quỹ đất cho khu công nghiệp lớn, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam do tác động của các Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, môi trường kinh tế - chính trị ổn định và lợi thế cạnh tranh khi giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Những yếu tố này sẽ tạo lực đẩy phát triển và sức hấp dẫn đầu tư vào phân khúc bất động sản công nghiệp trong quý 2/2022.

Bên cạnh đó, phân khúc bất động sản thương mại văn phòng và bán lẻ, sau khi chịu những tác động nặng nề của đại dịch trong năm 2022 sẽ nhiều triển vọng tích cực trong bối cảnh mở cửa trở lại.

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ sôi động nhờ mở cửa du lịch. Ảnh: H.T

Thị trường văn phòng sẽ được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng cho thuê của khu vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng cao. Thị trường bán lẻ cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi ngành du lịch được mở cửa trở lại, cùng với sự gia tăng trong tiêu dùng và sử dụng vốn.

Các chuyên gia cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục "nóng" nhờ chính sách mở cửa du lịch. Dự báo, nguồn cung mới condotel và biệt thự nghỉ dưỡng có thể tăng so với quý 1/2022, tập trung chủ yếu ở những thị trường quen thuộc như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Thanh Hóa.

Sức cầu chung toàn thị trường vẫn dự kiến tăng nhẹ so với quý trước, giao dịch tập trung chủ yếu vào loại hình nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng. Đồng thời, tập trung vào những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn, uy tín. Bên cạnh đó, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm.