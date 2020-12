TP.HCM: Phát hiện hơn 360 tấn hóa chất độc hại, nguy cơ cháy nổ tại Khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 8/12, Sở Công Thương TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP về việc phát hiện một kho chứa hóa chất nguy hiểm, độc hại có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở một kho chứa tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân). Tổng khối lượng hóa chất nguy hiểm được phát hiện lên đến 365 tấn.



Cụ thể, cơ quan chức năng đã phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM, phòng an ninh kinh tế- Công an TP và Công an quận Bình Tân kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất - thương mại hóa chất - thiết bị Đại Việt tại Khu công nghiệp Tân Tạo.

Một kho hàng bị cháy tại KCN Tân Tạo hồi tháng 8/2020.

Tại đây, đoàn phát hiện chi nhánh này lập kho chứa hóa chất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao với diện tích khoảng 2.200 m2. Tổng khối lượng hóa chất tồn chứa ở đây là 365 tấn. Trong đó, Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất - thương mại hóa chất - thiết bị Đại Việt chứa gần 246 tấn, Công ty TNHH TM hóa chất Tân Việt Trung chứa 119 tấn.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết: Hóa chất bị phát hiện là hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều trong ngành công nghiệp; dung môi dễ cháy; chất rắn dễ cháy hoặc tự cháy; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh công nghiệp; hóa chất gây đột biến di truyền cấp 1B, độc tính sinh sản cấp 1B, tác nhân gây ung thư cấp 1B (Sodium dichromate, Patassium dichromate, đồng xyanua…).

Đặc biệt, có 61,5 tấn hóa chất là tiền chất thuốc nổ dùng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Natri nitrat NaNO3, Kali clorat - LClO3).

Theo cơ quan chức năng, các kho chứa đều không có thông tin thể hiện đặc tính nguy hiểm của hóa chất theo quy định, không có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng; không thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất từng loại hóa chất nguy hiểm… Chủ kho cũng không lập kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động kinh doanh, tồn chứa các hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và hóa chất thuộc danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp tại kho chứa hóa chất trên cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và giấy phép kinh doanh theo quy định.

Vụ việc đã được Sở Công Thương TP.HCM chuyển Công an TP xử lý hành vi kinh doanh tiền chất thuốc nổ không đăng ký của 2 doanh nghiệp. Ngoài ra, xử lý hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn hóa chất đối với 2 công ty này theo quy định, đồng thời buộc 2 công ty di dời các hóa chất nguy hiểm, độc hại ra khỏi Khu công nghiệp Tân Tạo.