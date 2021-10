Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Nín thở chờ khách ngày đầu mở cửa

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ VHTTDL, du lịch nội địa cũng được quan tâm. Tổng cục du lịch đã xây dựng Bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" (thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu y tế về bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống Covid-19 để hiển thị lên bản đồ số trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, tìm kiếm tọa độ cho hệ thống cơ sở dữ liệu trên bản đồ). Đồng thời xây dựng và chuẩn bị ra mắt Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 cũng như ứng dụng VTV Travel, xây dựng và triển khai hệ thống chứng nhận số vaccine phòng Covid-19 (https://travelpass.tourism.vn) để phục vụ đón khách quốc tế trở lại.