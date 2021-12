TP.HCM sẽ hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19 đến 31/12?

Người dân quận Tân Bình nhận gói hỗ trợ đợt 3. Ảnh: Hoàng Tuyết

Sở LĐ-TB-XH TPHCM kiến nghị UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021 để các quận, huyện và TP.Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.



Theo đó, các nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách hỗ trợ của TP.HCM trong đợt 1, đợt 2; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 2); người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 3).

Sở LĐ-TB-XH TPHCM cũng đề nghị thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/1/2022 đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ (đợt 3); người đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa được lập danh sách do bị cách ly y tế, hoặc nằm viện trong thời điểm lập danh sách (đợt 3); người đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ do bị cách ly y tế, điều trị trong thời điểm chi hỗ trợ (đợt 3).

Đối với các trường hợp đã dược phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do qua đời thì các địa phương sử dụng tiền hỗ trợ để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho thân nhân của người đó.

Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 (sau thời gian nêu trên) do thiếu kinh phí thì cho phép các địa phương thực hiện chi hỗ trợ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được bổ sung đủ dự toán kinh phí.

Các trường hợp đã chi tiền hỗ trợ nhưng chưa thỏa điều kiện hỗ trợ (bị trùng lặp, không thuộc đối tượng…) thì các địa phương vận động người dân hoàn trả tiền hỗ trợ và kết thúc việc thu hồi chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, trong đợt 1, có gần 387.400 người lao động tự do đã nhận hỗ trợ (đạt gần 99%) trong tổng số hơn 392.300 được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 581 tỷ đồng.

Trong đợt 2, có hơn 627.800 lao động tự do (hơn 97%); hơn 38.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 1,2 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1.817 tỷ đồng.

Trong đợt 3, có hơn 6,2 triệu người (gần 81%) đã nhận hỗ trợ trong tổng số hơn 7,7 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 là gần 6.222 tỷ đồng. Như vậy, vẫn còn gần 1,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhận hỗ trợ.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nhìn nhận, mặt hạn chế trong hỗ trợ là do quy định xác định đối tượng chưa thật sự rõ ràng, rành mạch, nhất là ở đợt 2 – còn nhập nhằng khi xác định đối tượng và mức hỗ trợ giữa người hay hộ, giữa hộ ít nhân khẩu với hộ nhiều nhân khẩu, giữa hỗ trợ bằng tiền mặt hay hỗ trợ bằng tiền kèm theo quà. Do vậy, việc triển khai rà soát, thống kê, lập danh sách còn lúng túng.

Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ của đợt 3 còn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, chi hỗ trợ và vẫn còn nhiều người chưa được nhận tiền hỗ trợ dù danh sách đã được thẩm định.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân quận 3. Ảnh: UBND quận 3

Theo báo cáo, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ, do quá trình thực hiện cấp bách, số lượng người cần rà soát, lập danh sách rất lớn nên việc thu thập thông tin dữ liệu ban đầu từ người dân chưa được đầy đủ, quá trình nhập liệu còn nhiều sai sót… Vì thế, phần mềm hỗ trợ không thể lọc hết các đối tượng bị trùng lặp, không đủ điều kiện nên nhiều người không thuộc nhóm được hỗ trợ vẫn lẫn trong danh sách đề nghị dẫn đến chi trả nhầm.

Qua thống kê, trong 3 đợt hỗ trợ, có hơn 25.900 trường hợp đã nhận nhầm với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã thu hồi được gần 25.000 trường hợp với số tiền gần 27 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa có quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức với số tiền hơn 4.167 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2020 để chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021, Nghị quyết 126/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68), Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM (gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3). Theo đó, TP.HCM bổ sung cho TP.Thủ Đức hơn 568,7 tỷ đồng; quận 12 hơn 553,8 tỷ đồng; huyện Hóc Môn hơn 315,8 tỷ đồng; quận Tân Phú hơn 324,8 tỷ đồng...