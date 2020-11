TP.HCM: Sẽ test nhanh thịt, cá tươi, rượu trắng… tại các chợ truyền thống

Thịt, cá tại các chợ sẽ được test nhanh an toàn thực phẩm.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM sẽ thực hiện test nhanh trên các nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm được sơ chế, đóng gói, kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống. Theo đó, lực lượng sẽ tập trung sử dụng kit kiểm tra nhanh như: Kit kiểm tra nhanh hàn the trên thịt, cá tươi và các sản phẩm chế biến từ giò chả, bánh cuốn; kit kiểm tra nhanh formol trên hải sản sống, thịt cá tươi, bánh phở, bún; kit kiểm tra nhanh phẩm màu bánh, kẹo, mứt và nước giải khát; kit kiểm tra nhanh methanol trên rượu trắng và rượu không sử dụng các chất phụ gia có nồng độ.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trong trường hợp mẫu có kết quả kiểm tra nhanh không đạt, sẽ thông báo cho ban quản lý tại các chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm để chấn chỉnh khắc phục kịp thời, sau đó tiếp tục thực hiện lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, gửi phòng kiểm nghiệm (khi cần thiết), đồng thời thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn thực để truy xuất nguồn gốc xử lý (nếu có vi phạm).

Ban quản lý an toàn thực phẩm cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm, đồng thời công khai thông tin các cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ thông báo bằng văn bản kết quả giám sát đến cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành được phân công quản lý an toàn thực phẩm tại công đoạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm có mẫu kiểm tra, giám sát không đạt để có biện pháp kiểm soát phù hợp.