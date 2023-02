TP.HCM: Tài xế ô tô khách gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Ngày 7/2, đại diện Đội CSGT An Lạc (quận Bình Tân) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm xe ô tô khách liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) chết người tại Quốc Lộ 1A (khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế ô tô khách biển số 51B-179.01 gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 4/2, xe mô tô biển số 74B1-210.55 do chị P.T.T (sinh năm 1973, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM), điều khiển đang lưu thông trên đường Quốc Lộ 1A hướng về cầu Tân Tạo bên phải, đã va chạm với xe mô tô biển số 64D1-567.76 do chị N.T.Y (sinh năm 1978, thường trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau đó 2 xe ngã ra, cùng lúc ô tô khách biển số 51B-179.01 lưu thông từ phía sau chạy lên đã va chạm tiếp vào 2 xe mô tô trên.

Sau va chạm, tài xế ô tô khách đã lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ TNGT đã làm chị N.T.Y bị xây xát nhẹ và chị P.T.T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh. Sau đó, chị P.T.T được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong tại bệnh viện lúc 18h00 cùng ngày.

Tổ Điều tra TNGT của Đội CSGT An Lạc đã kết hợp với Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân để điều tra, xác minh nhanh thông tin.

Chủ phương tiện do anh Đ.T sinh năm (1987, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển đã thừa nhận hành vi.