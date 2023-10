TP.HCM tìm giải pháp giảm kẹt xe khu vực cảng Cát Lái

Theo Sở GTVT TP.HCM, khu vực cảng Cát Lái thời gian qua có chiều hướng gia tăng tình trạng ùn tắc. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố về hạ tầng, xe ra vào trạm cân và tình trạng vá vỏ trên các tuyến đường xung quanh khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, đã gây ảnh hưởng đến giao thông chung của khu vực.



Tình trạng kẹt xe trên đường vào cảng Cát Lái thường xuyên xảy ra. Ảnh: Đông Thịnh

Dự báo đến cuối năm 2023, sản lượng hàng hóa khu vực cảng Cát Lái sẽ tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại khu vực triển khai thi công, khiến giao thông tại khu vực trở nên phức tạp, nguy cơ ùn tắc giao thông tái diễn.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cảng Cát Lái, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị cử nhân sự tham Tổ Công tác liên ngành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cảng Cát Lái (Tổ Công tác Cát Lái), Nhóm phản ứng nhanh giải quyết sự cố tại khu vực cảng Cát Lái (Nhóm phản ứng nhanh Cát Lái) để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) phải bố trí lực lượng để khắc phục kịp thời các bất cập tại các dự án của đơn vị khi nhận được phản ánh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo giao thông, điều tiết giao thông và vệ sinh môi trường...

TP.HCM triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Đông Thịnh.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu thống nhất vị trí lắp camera tại giao lộ Nguyễn Thị Định - đường A và đề xuất phương án thiết lập camera giám sát tầm cao, quan sát diện rộng xung quanh các tuyến đường ra vào cảng.

Sở GTVT TP.HCM cũng giao Phòng Quản lý Vận tải đường bộ tổng hợp thống kê phương tiện của các doanh nghiệp vận tải thường xuyên vi phạm dừng đỗ trái phép, thường xuyên vá vỏ lấn chiếm lòng đường… để tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp này.