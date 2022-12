UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu Ban An toàn giao thông Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu trả lại lòng đường các tuyến giao thông trọng điểm 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

UBND thành phố yêu cầu Ban An toàn giao thông Thành phố thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 tại TP.HCM dự kiến có số lượng lớn phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Quang Sung

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Ban An toàn giao thông Thành phố cập nhật kịp thời tình hình giao thông trên địa bàn thành phố; công bố thông tin cụ thể về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, kế hoạch phục vụ vận tải,... Đồng thời, Ban An toàn giao thông Thành phố công bố và phân công người có thẩm quyền trực số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; Chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo lực lượng chức năng ứng trực thường xuyên trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao. Có phương án điều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, tránh để phát sinh ùn tắc kéo dài.

UBND TP.HCM giao Sở Giao thông vận tải lập và triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19.

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định.

Cùng với đó, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Sửa chữa kịp thời các bất cập và khiếm khuyết trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị Tăng cường công tác vệ sinh môi trường đô thị đối với các công trình cầu, đường bộ. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đô thị và trả lại lòng đường phục vụ giao thông 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổ chức, phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là trên các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực tổ chức các Lễ hội xuân, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt, bến xe khách...).

Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TP.HCM (Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là đơn vị có số lượng nhân viên trực 24/24 kể cả ngày lễ, Tết; nhằm đảm bảo kịp thời xử lý, điều tiết tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Quang Sung

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý trong những tháng cuối năm 2022, phục vụ người dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong công tác điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.