TP.HCM: Trẻ mầm non không phải đeo khẩu trang

TP.HCM áp dụng Bộ tiêu chí mới trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: P.V

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá có ba phần: tiêu chí an toàn chung (bắt buộc triển khai đối với tất cả hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực); tiêu chí đặc thù và tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống.



Trong Bộ tiêu chí mới này, việc đeo khẩu trang được thực hiện bắt buộc đối với tất cả người dân, người lao động, người tham gia các hoạt động. Không áp dụng với nhóm trẻ mầm non, người đang biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể thao nhưng không phải là người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, người đang ăn uống.

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 đủ các mũi theo độ tuổi dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 3 tháng… đạt 90%.

Các cơ sở làm việc phải đảm bảo thông khí, vệ sinh khử khuẩn, bố trí các điểm rửa tay phù hợp, vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tối thiểu 1 lần/ngày (2 lần/ngày đối với cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở sản xuất).

Sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào, đảm bảo không sử dụng quá công suất phục vụ của địa điểm, phân công người đăng nhập Hệ thống An toàn Covid-19 TP để quản lý và sử dụng thông tin phục vụ phòng chống dịch của thành phố.

Các đơn vị phải thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và Tổ an toàn Covid-19, có kế hoạch phòng chống dịch.

Đối với cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện ma túy, nhân viên phải được tập huấn, bồi dưỡng phòng chống dịch. Lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ, thực hiện tầm soát SARS-CoV-2 đối với người mới nhập vào cơ sở, bố trí khu vực cách ly F0…

Đối với ký túc xá, khu nội trú của cơ sở giáo dục, có nhân viên phụ trách công tác y tế đã được tập huấn, bồi dưỡng phòng chống dịch, lập danh sách người có nguy cơ, bố trí khu vực cách ly F0. Phòng ở phải đảm bảo diện tích trung bình tối thiểu 4m2/người.

Đối với cơ sở sản xuất, có tổ chức bộ phận y tế hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện nhiệm vụ y tế. Bộ phận y tế được tập huấn kiến thức phòng chống dịch, khu vực cách ly cho F0. Ngoài ra, việc tổ chức bữa ăn ca cho người lao động phải thực hiện giãn cách hoặc lắp vách ngăn, vệ sinh, khử khuẩn trước và sau mỗi ca ăn.

Đối với cơ sở lưu trú phải kiểm soát và quản lý, chăm sóc khách đến lưu trú.

Theo Bộ tiêu chí mới, trẻ mầm non không phải đeo khẩu trang. Ảnh: P.V

Đối với cơ sở giáo dục đào tạo, phải bảo đảm diện tích sàn tối thiểu của các lớp học (mầm non, nhà trẻ 1,5m2/trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/phòng đối với lớp mẫu giáo, cấp tiểu học diện tích trung trình 1 học sinh là 1,25m2 và trung học là 1,5m2).

Đồng thời phải có nhân viên chuyên trách công tác y tế, lập nhóm nguy cơ. Hoạt động bán trú phải đảm bảo phòng, chống dịch và khoảng cách tối thiểu 1m khi học sinh ăn và ngủ.

Đối với tổ chức dịch vụ ăn uống phải đảm bảo không sử dụng quá công suất phục vụ, người đi trong khu vực phải đeo khẩu trang, giãn cách phù hợp, đủ dụng cụ ăn uống, đảm bảo riêng biệt cho từng người và vệ sinh sạch sẽ.

Các đơn vị đạt mức độ an toàn dưới 80% phải khắc phục các tiêu chí không đạt trong 48 giờ. Dưới 70% hoặc không đạt tiêu chí an toàn chung tức mức độ chưa đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ tạm ngưng hoạt động và phải khắc phục.