Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM chiều ngày 4/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã có báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và ngày 1/5.

Ông Hà cho biết, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 431 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 45 vụ so với liền kề (tương ứng 51,14%); giảm 6 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 12,24%), làm chết 1 người, không có người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 290 triệu đồng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong 5 ngày nghỉ dịp lễ. Ảnh: Quang Sung

"Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 29/43 vụ (đạt 67,44%), bắt 49 đối tượng. Trong đó, nhóm tội phạm xâm phạm nhân thân xảy ra 1 vụ (chiếm 2,33%); nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra 38 vụ (chiếm 88,37%); nhóm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính, tệ nạn xã hội xảy ra 4 vụ (chiếm 9,3%). Nhìn chung, tình hình trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương được đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án hoặc băng nhóm hoạt động manh động, gây bức xúc trong dư luận", ông Hà nói.

Về tình hình trật tự giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ, đại diện Công an TP.HCM cho biết đã kiểm tra, xử lý 5.706 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe ô tô, 2.236 xe mô tô; tước giấy phép lái xe 1.096 trường hợp. Công an TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.542 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 2,91 tỷ đồng, trong đó xử lý 2.161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp quá tải trọng cho phép.



"Công an TP.HCM đã lập biên bản 19 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy. Ghi nhận xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ giảm 11 vụ (38%), số người chết giảm 1 người (17%), số người bị thương giảm 15 người (58%). Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và tai nạn giao thông đường thủy nội địa", ông Hà cho biết.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an TP.HCM xử lý 2.161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Quang Sung

Về công tác PCCC và CNCH, ông Hà thông tin: "Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 2 vụ cháy (1 vụ cháy trung bình và 1 vụ cháy nhỏ), không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính thành tiền khoảng 184,3 triệu đồng, so với cùng kỳ giảm 1 vụ. Có 3 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Kết quả cứu được 1 nạn nhân và giao cho địa phương xử lý".

"Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4-1/5, trên địa bàn TP.HCM tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm ổn định", ông Hà nhấn mạnh.