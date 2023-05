Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 4/5, ông Hoàng Mai Tùng - Phó ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã thông tin về vụ việc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy.

Theo ông Tùng, 4h30 sáng ngày 29/4, nhân viên bảo vệ phát hiện đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy. Ngay sau đó đơn vị bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo, Công an phường Long Bình và Công an TP.Thủ Đức.

Ông Hoàng Mai Tùng - Phó ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM thông tin về vụ việc Tàu metro số 1 bị vẽ bậy. Ảnh: Quang Sung

“Ngay khi nhận được sự việc, nhà thầu đã che lại đoàn tàu, nhằm tránh những thông tin sai lệch. Đồng thời thử nghiệm dung môi để tẩy rửa từ ngày 30/4-1/5, đến sáng sớm ngày 2/5 tiến hành tẩy rửa các đoàn tàu”, ông Tùng cho biết.

Lý giải về nguyên nhân đoàn tàu bị vẽ bậy, ông Tùng nhận định: “Thời gian qua đoàn tàu số 3 có sự di chuyển về khu vực tiếp giáp với nhà dân, nhường vị trí để công nhân thi công một số hạng mục. Vị trí đậu mới tiếp giáp với nhà dân nên có khả năng người ở ngoài có thể quan sát và thâm nhập. Hiện những khu vực này đã được tăng cường bảo vệ”.

Hiện nay Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM thực hiện 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường an ninh tại depot Long Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Đoàn tàu bị vẽ bậy lần này là đoàn tàu số 3, bị vẽ bậy tại toa số 2. Ảnh: T.L

“Tăng cường nhân sự, ca trực dày đặc hơn. Trước kia 1 tiếng giao ca một lần, hiện nay là 30 phút giao ca một lần và có hai nhóm tăng cường đi tuần tra, không đợi đến khi giao ca mới đi tuần. Tăng cường camera, tăng cường hệ thống chiếu sáng”, ông Tùng nói.

Đến nay công tác tẩy rửa các bức vẽ bậy đã hoàn tất, đoàn tàu được khôi phục lại nguyên trạng. Hiện, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Tùng cho biết thêm, đối với hợp đồng bảo hiểm, ban quản lý đã ký kết với nhà thầu Hitachi có hạng mục bảo hiểm toàn bộ tài sản, thiết bị, con người… xuyên suốt quá trình thi công, vận hành và bảo dưỡng đoàn tàu.

Hiện đoàn tàu đang trong quá trình thi công, thử nghiệm để chuẩn bị cho công tác vận hành, do đó trách nhiệm thuộc về nhà thầu Hitachi. “Đoàn tàu chưa được bàn giao cho chủ đầu tư, do đó mọi trách nhiệm bảo quản và mọi vấn đề liên quan đều do nhà thầu chính Hitachi”, ông Tùng thông tin.