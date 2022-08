Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan về tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng như phối hợp xử lý triệt để tình trạng "cò mồi" chèo kéo, bắt khách… gây mất an ninh, trật tự trong khu vực sân bay, Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xử lý các đối tượng "cò" chèo kéo khách. Ảnh: H.T

Theo kế hoạch, lực lượng thanh tra sở có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ và phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc.

Sở GTVT yêu cầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp lập biên bản kiểm tra, ký chứng kiến vào biên bản vi phạm hành chính (khi cần thiết) và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Sở này đề nghị công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xử lý các đối tượng "cò" chèo kéo khách, các đối tượng gây rối, chống đối và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tân Sơn Nhất trong cao điểm hè luôn đông nghẹt khách. Ảnh: H.T

Cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất có thời điểm đón lượng khách vượt 100.000 khách/ngày. Tuy nhiên, vì thiếu xe phục vụ nên hành khách mất nhiều thời gian chờ đợi, gây tình trạng ùn tắc.

Lợi dụng hình trạng thiếu xe vào cao điểm, một số lái xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ đã chèo kéo, mồi chài, ép giá hành khách gây mất trật tự khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.