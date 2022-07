Tân Sơn Nhất hỗ trợ các hãng taxi đậu xe trên đường Hồng Hà

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đảm bảo có xe taxi đón khách tại sân bay trong một số khung giờ cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí cho 4 hãng taxi sử dụng bãi đệm trên đường Hồng Hà để đậu xe xếp tài phục vụ hành khách. Các hãng này gồm: Vinasun, Mai Linh, SaigonTourist, VinaTaxi.



Phương án khai thác tại bãi đệm Hồng Hà như sau:

Xe vào đậu tại bãi đệm Hồng Hà từ 6 giờ - 18 giờ hằng ngày và đậu theo vị trí do các hãng taxi tự thỏa thuận. Tùy theo số lượng xe đăng ký phục vụ với Cảng, các hãng taxi thống nhất số lượng xe và vị trí đậu.

Tân Sơn Nhất đang thiếu taix phục vụ hành khách. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, các hãng taxi bố trí 1 cửa ra, vào vị trí đậu xe của các hãng và thuê 1 nhân viên vệ sinh hằng ngày tại bãi đệm. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giao cho các hãng taxi tự thống nhất, điều hành và chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo giữ gìn vệ sinh tại vị trí hãng mình đậu xe.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ hành khách được kịp thời, nhanh chóng (dự kiến từ ngày 1/8), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị Công an phường 2 (quận Tân Bình) hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự không cho người dân bán hàng rong vào bên trong bãi đệm, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.

Được biết, cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất bình quân mỗi ngày khai thác 700 - 750 chuyến bay, với lượng khách vượt 100.000 khách/ngày. Khách đi lại đông đúc, ngành hàng không nhanh chóng lấy đà phục hồi, tuy nhiên điều này cũng đã gây ra tình trạng ùn tắc, trễ/hủy chuyến bay tăng cao, dịch vụ không đảm bảo.

Khách đến Tân Sơn Nhất đông nghẹt trong dịp hè. Ảnh: H.T

Đặc biệt, sân bay Tân Sơn Nhất lượng khách đến luôn tấp nập, mất nhiều thời gian đón bắt xe rời sân bay, chưa kể tình trạng ùn tắc ở các cửa ngõ kết nối vào/ra sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo tính toán có khoảng 15% khách đến có nhu cầu bắt xe. Tuy nhiên thời gian qua, thiếu xe nên khách mất nhiều thời gian chờ đợi, gây tình trạng ùn tắc. Như vậy, nếu có 42.000 khách đến/ngày thì cần 6.300 lượt xe đón khách, còn tăng lên 60.000 khách/ngày thì cần 9.000 lượt xe mới đáp ứng nhu cầu.

Hiện tại, 12 hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Để đảm bảo lượng xe đón khách và dẹp nạn chèo kéo khách, sân bay đã làm biên bản thống nhất trong các dịp cao điểm yêu cầu các hãng xe cung cấp đầy đủ số lượng xe để phục vụ khách.