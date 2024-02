TP.HCM yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút vốn FDI

Loạt giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài tại TP.HCM

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.



Sở Công Thương được giao tham mưu các chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới; hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ thành phố kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Theo dõi thông tin, tham mưu việc xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện gió trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý cho nhà đầu tư quan tâm, đầu tư các dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi.



Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, hướng dẫn triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2024; tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

TP.HCM yêu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ thành phố tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ảnh: Gia Linh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sài Gòn trong đào tạo lao động có tay nghề, lao động cấp quản lý đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất các giải pháp thu hút các Tập đoàn công nghệ số (tech firm) hàng đầu thế giới đầu tư phát triển phần mềm (software), chất bán dẫn (semiconductors)...trên địa bàn.

Công an TP, Bộ Tư lệnh TP rà soát các quy định về an ninh quốc phòng, phối hợp với các địa phương xem xét các hoạt động của các dự án nằm trong khu vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cục Thuế TP chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan theo dõi các chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu, kiến nghị điều chỉnh khung ưu đãi đầu tư của Việt Nam phù hợp theo lộ trình, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, thích ứng hiệu quả trong bối cảnh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

TP.HCM yêu cầu chuẩn bị quỹ đất sạch để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố...rà soát quỹ đất các khu công nghiệp, khu phát triển đô thị... để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistic...) để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong dài hạn.