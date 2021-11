Trả lời siêu nhanh, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 gọi tên thí sinh Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh

Sáng nay 14/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã chính thức được diễn ra tại trường quay S14 của VTV và 4 điểm cầu. 4 nhà leo núi là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Sau 4 phần thi, Nguyễn Hoàng Khánh đã xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với điểm số 315 điểm, mang về chiếc vòng nguyệt quế và học bổng trị giá 40.000 USD.



Ở phần thi Khởi động, Hải An là người chơi đầu tiên. Hải An cũng là thí sinh đang giữ kỷ lục ở phần thi này. Tuy nhiên, Hải An chỉ giành được 60 điểm với nhiều câu trả lời khá nuối tiếc vì chưa đầy đủ.

Hoàng Khánh bước vào phần thi khởi động khá nhanh và giành 80 điểm cho 12 câu hỏi.

4 thí sinh sau phần thi đầu tiên. Ảnh: Tào Nga

Tiếp theo, Việt Thái cho biết bước vào phần thi có kinh nghiệm nhiều hơn với một phong cách khác. Sau phần thi Khởi động Việt Thái giành được 80 điểm. Duy Anh cảm thấy khá hồi hộp vì màn thể hiện của 3 bạn thí sinh khá tốt. Ở phần thi này, Duy Anh đạt 50 điểm.

Sau phần thi, Ban cố vấn chương trình đã gây bất ngờ khi chấp nhận câu hỏi Vật lý của Duy Anh và câu hỏi tiếng Anh của Hải An. Điểm số cuối cùng của 4 người chơi lần lượt là 70, 80, 80, 50.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật: Từ khóa chương trình đưa ra với 16 chữ cái. Sau câu hỏi đầu tiên, Việt Thái đã nhấn chuông trả lời Giáo dục trực tuyến với tốc độ siêu nhanh. Tuy nhiên, MC Diệp Chi bày tỏ rất tiếc vì đây là câu trả lời sai.

Các thí sinh căng thẳng trong cuộc thi. Ảnh: Tào Nga

Sau câu hỏi thứ 2, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Hoàng Khánh trả lời từ khóa là Miễn dịch cộng đồng. Đây là câu hỏi chính xác giúp Hoàng Khánh nâng điểm số vượt lên 150 điểm.

Sau phần thi này, điểm số các thí sinh là 80, 150, 90, 60. Tuy nhiên, MC Ngọc Huy thông báo câu trả lời "Mẹ tròn con vuông" ở phần thi Khởi động chỉ đơn giản là "tròn, vuông" nên Duy Anh bị trừ 10 điểm còn 50 điểm.

Sang phần thi Tăng tốc, câu đầu tiên không thí sinh nào trả lời được. Đến câu thứ 2 đáp án đơn giản là Tiếng Việt đã mang điểm số về cho cả 4 thí sinh. Việt Thái trả lời nhanh nhất nhận được 40 điểm.

Câu thứ 3, Hoàng Khánh cũng trả lời siêu nhanh sau 1,37 giây giành được 40 điểm.

Câu hỏi thứ 4: "Đây là chữ gì?" với đáp án là "Thầy", Hoàng Khánh tiếp tục ghi 40 điểm khi trả lời nhanh nhất trong số 3 thí sinh. Sau phần thi 250 điểm thuộc về Hoàng Khánh. Các thí sinh còn lại Hải An 160, Việt Thái 160 và Duy Anh 100 điểm.

Hoàng Khánh giành 250 điểm sau 3 phần thi. Ảnh: Tào Nga

Phần thi gay cấn và quan trọng nhất cuộc thi là Về Đích. Do điểm số cao nhất sau 3 phần thi nên Hoàng Khánh sẽ là thí sinh thi đầu tiên. Hoàng Khánh chọn 3 câu 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên Hoàng Khánh trả lời đúng nhưng câu thứ 2 về xăng Ron 95, Hoàng Khánh trả lời sai và nhường 10 điểm cho Duy Anh đã trả lời đúng. Câu thứ 3, Hoàng Khánh quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng nhưng rất tiếc trả lời sai. Sau phần thi, Hoàng Khánh còn 240 điểm.

Hải An là người chơi thứ 2 với khoảng cách 80 điểm so với người tạm dẫn đầu. Hải An chia sẻ "dù có sai đi chăng nữa vẫn chấp nhận" và chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Câu đầu tiên với đáp án "Sóng và máy tính cho em" đã mang lại cho Hải An 30 điểm.

Ở câu hỏi thứ 2, Hải An trả lời sai, Hoàng Khánh nhấn chuông trả lời và giành 30 điểm từ Hải An. Câu hỏi cuối cùng Hải An đặt ngôi sao hy vọng và trả lời rất nhanh, chính xác. Hải An đạt 220 điểm sau phần thi này.

Sau Hải An, Việt Thái bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái và chọn câu hỏi 30, 20, 30. Câu đầu tiên tác giả bài thơ "Phố ta", Việt Thái không trả lời được và mang đến 30 điểm cho Hoàng Khánh. Sau 3 câu hỏi, Việt Thái giành 165 điểm.

Là người chơi cuối cùng, Duy Anh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trường quay và tại điểm cầu. Duy Anh chọn gói câu hỏi 30, 20, 30. Hoàng Khánh bị trừ 25 điểm từ câu đầu tiên trả lời sai của Duy Anh. Tuy nhiên, sang câu hỏi thứ 2 Duy Anh trả lời sai và lần này mang điểm cho Hoàng Khánh. Câu hỏi cuối cùng, Duy Anh trả lời sai và đạt 60 điểm.

Kết quả chung cuộc, Hải An giành 240 điểm, Việt Thái 165 điểm, Duy Anh 60 điểm và Hoàng Khánh đã xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với 315 điểm.



Nguyễn Hoàng Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2021 và suất học bổng trị giá 40.000 USD. Ảnh: Tào Nga



Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh từng có học sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia và về Nhì ở trận tháng. Sau 10 năm, trường mới có đại diện tham gia sân chơi này là Nguyễn Hoàng Khánh.

Như vậy, Hoàng Khánh là đại diện thứ 4 của Quảng Ninh bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia và là nhà vô địch thứ 3 của tỉnh. Trước đó, từng có hai nhà vô địch là Đặng Thái Hoàng (năm 2012) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 2018).