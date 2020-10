Từ drama Trác Thuý Miêu ném thiệp bỏ về: Chuyện ứng xử văn hoá của sao Việt hay cái tôi kiêu hãnh

Drama ném thiệp bỏ về giữa show thời trang



Sự việc Trác Thuý Miêu ném thiệp mời, tức giận bỏ về khỏi show thời trang đang gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Sự việc diễn ra tại show ra mắt thương hiệu SIXDO do nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức tối 24/10 tại TP.HCM với hàng trăm khách mời nổi tiếng. Yêu cầu mà show thời trang của Đỗ Mạnh Cường dành cho các khách mời tham dự là diện trang phục đen. MC Trác Thúy Miêu là một trong số những khách mời được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mời đến.

Hành động ném thiệp mời của MC Trác Thúy Miêu (ảnh cắt từ clip)

MC Trác Thúy Miêu đến show thời trang với chiếc váy màu chủ đạo là đen, có hoa văn màu trắng. Được biết, đó là trang phục do NTK Đỗ Mạnh Cường gửi tới cho nữ MC. Tuy nhiên, Trác Thúy Miêu đã bị bộ phận an ninh không cho vào khuôn viên tổ chức show bởi lý do mặc trang phục không phù hợp với yêu cầu mà chủ nhân show đã đưa ra. Điều này khiến Trác Thúy Miêu cảm thấy tức giận vì bị thiếu tôn trọng. Trác Thúy Miêu có giải thích với bộ phận an ninh nhưng vẫn bị từ chối. Ngay sau đó Trác Thuý Miêu đã thẳng tay ném thiệp mời xuống đất và bỏ về.

Ngay khi đoạn clip này được lan truyền trên mạng, đã có rất nhiều ý kiến nói về cách ứng xử của MC Trác Thuý Miêu. Có ý kiến cho rằng, Trác Thuý Miêu đã ứng xử thiếu văn hoá. Cho dù có thể bộ phận an ninh thiếu linh hoạt, cứng nhắc, nhưng có nhiều cách ứng xử thay vì tỏ thái độ tức giận và ném tấm thiệp xuống đất. Trong khi tấm thiệp cũng đã được làm rất cầu kỳ, trân trọng gửi tới mỗi khách mời.

Khán giả Tuấn Trần nhận xét, đây là thể hiện văn hóa cư xử của một con người. Một số khán giả cho rằng Trác Thúy Miêu chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao...

Bình luận của khán giả về hành động của MC Trác Thúy Miêu

Trước đó, năm 2018, sự cố cũng đã xảy ra với Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tại show thời trang của NTK Hà Duy. Hương Giang là một trong hai vedette tại event của nhà thiết kế Hà Duy, tháng 7/2018. Cô đến sớm, trang điểm và chuẩn bị catwalk. Dù vậy, hoa hậu không trình diễn như kế hoạch ban đầu vì mải ngồi đợi người trong êkíp sản xuất nhắc mình ra diễn. Trong khi đó, các người mẫu đều đứng chờ sẵn sàng sau cánh gà. Sau chương trình, Hương Giang rất bức xúc và ra về với vẻ mặt không thoải mái. Cô buồn vì lỡ hẹn với khán giả.



Sau show, Hà Duy tố ngược Hương Giang thiếu chuyên nghiệp. "Tôi không hài lòng khi êkíp của mình bị đổ lỗi bởi sự thờ ơ và niềm tin của tôi đặt sai chỗ! Hơn 100 con người lao động thì một cá nhân lại chờ đợi sự chăm sóc và nhắc nhở nhiều lần mới ra sân khấu", anh cho biết

Chỉ cần chút ứng xử khéo léo

Trở lại câu chuyện của MC Trác Thuý Miêu ném tấm thiệp mời xuống đất và bỏ về tại show thời trang NTK Đỗ Mạnh Cường. Nếu nhìn một cách trực diện chỉ ra sự việc ai đúng ai sai thì sẽ rất khó để phân định rõ ràng, bởi bộ phận an ninh đã làm theo đúng yêu cầu của nhà tổ chức.

Phạm Huy Cận - CEO thương hiệu SIXDO show thời trang Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Nhà tổ chức đã làm việc với đội ngũ an ninh, quy định được đưa ra là trang phục màu đen mới được duyệt vào bên trong, cộng với thiệp mời trên tay. Bản thân đội ngũ an ninh phải chấp hành đúng nội quy chúng tôi đưa ra, nếu không sẽ bị quy vi phạm hợp đồng. Vì thế, họ kiểm tra khá sát sao".

MC Trác Thuý Miêu diện bộ đồ mà NTK Đỗ Mạnh Cường gửi cho cô

Còn MC Trác Thuý Miêu cũng không hẳn sai khi đã mặc đúng trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường gửi để đến tham dự show. Về phía nhà tổ chức là NTK Đỗ Mạnh Cường hay Phạm Huy Cận - CEO thương hiệu SIXDO cũng không thể bảo họ là đáng trách và thiếu trách nhiệm.

Vậy thì ở đây chỉ còn là câu chuyện thể hiện cách ứng xử khéo léo và hiểu nhau. Nói như Phạm Huy Cận - CEO thương hiệu SIXDO chia sẻ, giá như đội ngũ an ninh có được sự mềm mỏng, linh hoạt hay MC Trác Thuý Miêu chỉ cần nhấc điện thoại nói một câu ngắn gọn thì sự việc đáng tiếc như vậy đã không xảy ra.

Nhưng đó cũng mới chỉ là bề nổi, giải pháp tức thời để giải quyết cho câu chuyện mâu thuẫn của sự việc. Nhìn sâu hơn nữa, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại cách ứng xử có văn hoá nơi công cộng, đặc biệt là của những người nổi tiếng, có vị trí, có tầm ảnh hưởng nhất định với công chúng.

Cụ thể, với hành động MC Trác Thuý Miêu bày tỏ thất vọng, thẳng tay ném tấm thiệp mời xuống đất và bỏ về, có người đặt câu hỏi, liệu hành động này là do cái tôi quá lớn hay văn hoá ứng xử quá kém? Nếu như cái tôi không quá lớn, có cần thể hiện thái độ vứt tấm thiệp mời đi như vậy, thay vì sẽ có nhiều cách giải quyết khác?

Với câu chuyện của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và NTK Hà Duy, cũng nhiều ý kiến cho rằng, cái tôi giữa hai bên quá lớn nên sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Nếu như không có cái tôi, không nghĩ mình là vedette tại event, có thể Hương Giang đã đi hỏi bao giờ đến phần trình diễn của mình, hay cũng đứng ra sau cánh gà như nhiều người mẫu khác. Và nếu như khéo léo, nhà tổ chức cũng có thể cho Hương Giang biết nên đứng đâu và khi nào thì đến phần trình diễn của cô ấy.

Chia sẻ về sự việc này, PGS. TS Trần Hữu Sơn cho hay: "Hành động ném tấm thiệp xuống đất là hành động không nên. Tôi rất buồn về hành động như vậy, với những người nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng tới công chúng, họ sẽ là những người được công chúng để ý, quan tâm nhiều hơn những người bình thường, vậy thì tại sao họ không ý thức và giữ gìn hình ảnh của mình.

Bởi họ, những người của công chúng, những hành động, ứng xử của họ sẽ tác động mạnh tới công chúng, vậy thì họ không nên có những hành động như vậy.

Điều thứ hai tôi muốn nói đến những người nghệ sĩ đã được đào tạo cơ bản, họ đã hiểu rõ chuẩn mực xã hội, trong đó có chuẩn mực ăn mặc, đi đứng, ăn nói, giao tiếp…

Một chuẩn mực chung tạo thành khuôn mẫu mà bất cứ ai trong xã hội cũng đều tuân theo. Nếu người nghệ sĩ không tuân theo tức là họ đang chống đối lại cộng đồng, chống đối lại chuẩn mực".