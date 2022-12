Trách nhiệm hình sự vụ con gái sát hại bố đẻ ở Điện Biên

Con gái sát hại bố đẻ ở Điện Biên

Trưa 2/12, mạng xã hội lan truyền thông tin vụ án con gái sát hại bố đẻ xảy ra trên địa bàn xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Hiện trường vụ việc và nghi phạm thời điểm bị khống chế. Ảnh: MXH.

Người dân cho biết, người con gái có biểu hiện không bình thường. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị khống chế. Sau đó, công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Điện Biên xác nhận và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng, nghi phạm được xác định là Đ.T.T.T (sinh năm 1991), là con gái của nạn nhân - ông Đ.V.L (sinh năm 1963).

Nạn nhân là người đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và hàng tháng được chu cấp hơn 400 nghìn. Người bố bị bệnh bại liệt, phải ngồi xe lăn hơn 4 năm nay còn người con gái đã có chồng và một người con trai.

Tuy nhiên, nghi phạm là người có bệnh án tâm thần và đang điều trị ở bệnh viện nhưng mới đây đã được về nhà và uống thuốc theo phác đồ điệu trị của bệnh viện. Nghi phạm cũng được hưởng chế độ bảo trợ của xã hội hàng tháng.

Vị lãnh đạo huyện cũng biết thêm, gia đình cô gái từ Thái Bình lên xây dựng làm kinh tế và ở lại đây từ lâu.

Các tình huống pháp lý có thể xảy ra?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, về nguyên tắc, khi có thông tin về việc có người tử vong mà nghi ngờ bị sát hại, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Vì thế, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, thu thập các dấu vết để lại trên thị trường để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong...

Theo ông Cường, trường hợp xác định nạn nhân tử vong do có tác động ngoại lực, không phải là tai nạn, không phải là nạn nhân tự tử, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc…để tiến hành xác minh làm rõ có phải là nhân bị sát hại hay không.

Nếu bị sát hại, ai là người thực hiện hành vi, do mâu thuẫn, thù oán hay do do thực hiện hành vi để cướp tài sản.

Trong vụ việc nêu trên, trường hợp người con gái là nghi phạm sát hại bố đẻ của mình, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, làm rõ không khí gây án, xác định động cơ gây án và đặc biệt là khả năng nhận thức điều khiển hành vi của cô gái này.

Vị chuyên gia cho rằng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định đối với nghi phạm để có căn cứ xem xét việc truy cứu hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp xác định, lúc thực hiện hành vi, khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của người con gái hoàn toàn bình thường thì có thể bị xử lý về tội giết người. Và nếu bị chứng minh có tội, người này có thể bị nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có thể đối mặt với mức án cao nhất của tội giết người.

Còn nếu kết luận giám định xác định, trong lúc thực hiện hành vi, nghi phạm bị bệnh tâm thần, sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.

Bởi, Điều 21 Bộ luật hình sự quy định, người bị bệnh tâm thần được miễn trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong trong lúc đang mắc bệnh.