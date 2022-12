Điều 34 Luật Quảng cáo 2012 đã có quy định rất rõ ràng về kích cỡ, đối với biển hiệu ngang, theo đó chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Thế nhưng, tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) gần đây xuất hiện nhiều biển quảng cáo quá khổ, siêu to, khổng lồ.

Hai tấm biển sát cạnh nhau tại vòng xuyến bưu điện tỉnh Nghệ An.

Những tấm biển quảng cáo cỡ lớn chen chân tại các ngã tư đường ở thành phố Vinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An một trong những trục đường có lưu lượng phương tiện tham gia gia thông lớn, nơi đây cũng xuất hiện nhiều tấm biển quảng cáo siêu to với mật độ dày đặc.

Tại ngã 4 giao nhau giữa đường Lê Mao và Trần Phú có hàng loạt các tấm biển án ngữ tại những vị trí đắc địa ở ngay đầu đường. Khoảng cách giữa các biển quảng cáo là rất gần, mật độ dày đặc.

Thậm chí tại khu vực vòng xuyến này, có 2 tấm biển quảng cáo lớn được dựng cạnh nhau. Một tấm biển quảng cáo khủng vươn lên tại khu vực Cung Lễ Hội thành phố Vinh.

Tại một số vị trí ngã tư giao giữa đường Lý Tự Trọng và đại lộ Lê Nin một tấm biển khổng lồ được dựng gần hệ thống điện gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Những tấm biển quảng cáo cỡ lớn chen chân nhau tại khu vực ngã 3 Phương Đông, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Hay tại vị trí ngã tư giao giữa đại lộ Lê Nin và tuyến đường 72m đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, nhiều tấm biển quảng cáo khổng lồ được dựng ngay tại các vị trí đắc địa nhất.

Trên mỗi tấm biển với đủ các nội dung quảng cáo. Về đêm những tấm biển này còn được lắp hệ thống đèn chiếu sáng để thu hút sự chú ý của người đi đường.





Một tấm biển quảng cáo được dựng lên ở đường Lê Mao. Hầu hết các tấm biển cỡ lớn này đều chọn những vị trí đắc địa tại các ngã tư đường. Ảnh: Thắng Tình

Tấm biển quảng cáo cỡ lớn được dựng ngay sát cột điện, ở ngã tư giao giữa đường Lý Tự Trọng và đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, phía sau là hệ thống dây cáp điện chằng chịt không đảm bảo an toàn phòng cháy. Ảnh: Thắng Tình

Đáng chú ý, thông tin trên những biển quảng cáo cỡ lớn này đều đề rõ công ty đầu tư dựng biển như Công ty Quảng cáo Trẻ Nghệ An, Công ty Kim Ngân AD, Công ty Quảng cáo ASEAN...

"Đi đến đâu cũng thấy biển quảng cáo, ở giữa giải phân cách họ cũng lắp hàng loạt tấm biển. Nhiều ngã tư, những khu vực đông phương tiện thì nhiều tấm biển lớn chen nhau mọc lên như nấm. Lái xe nhiều khi bị mất tập trung", anh Ngọc Tú (thành phố Vinh) chia sẻ.

Nhiều biển cho thuê đã hết hạn cũng vẫn để vậy, gây nhếch nhác. Tại khu vực ngã tư giao giữa đại lộ Lê Nin và tuyến đường 72m, thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An có đến 5 tấm biển quảng cáo gối đầu nhau. Những tấm biển quảng cáo lớn gấp nhiều lần so với quy định của Luật Quảng cáo.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chỉ phụ trách thẩm định và cấp phép về nội dung, hình thức trên các tấm biển quảng cáo. Việc cấp phép, vị trí xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của các địa phương.





Một biển quảng cáo khủng được dựng trên đường Nguyễn Phong Sắc, cạnh cây xăng Hưng Dũng. Tại những vị trí đắc địa này hầu hết thuộc về Công ty Quảng cáo Trẻ Nghệ An.

Hàng loạt biển quảng cáo tại các vị trí đắc địa ở ngã tư giao nhau giữa đường 72m và đại lộ Lê Nin. Ảnh: Thắng Tình

Còn ông Nguyễn Hữu Trung – Trưởng phòng Văn hóa – thông tin thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đây là thực tại tồn đọng do quá trình chuyển giao. Trước đó việc cấp phép dựng biển quảng cáo là do Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An, sau đó thành phố Vinh lại được giao quyền cấp phép. Một số vị dựng biển đã hết hạn nhưng chưa tháo dỡ. Đơn vị cũng đã có báo cáo về thực trạng trên lên lãnh đạo thành phố, sắp tới sẽ có những giải pháp xử lý phù hợp.

Báo điện tử Dân Việt đề nghị Sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Vinh sớm kiểm tra, chấn chỉnh thực trạng biển quảng cáo khổng lồ, siêu khổ dựng lên dày đặc ở thành phố Vinh và sớm thông tin, phản hồi cho Báo.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...