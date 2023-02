Trách nhiệm hình sự vụ người phụ nữ ở Bình Dương bị tạt axit tử vong

Người phụ nữ bị tạt axit, tử vong

Công an TP Dĩ An cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương và các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng tạt axit khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/2, một người phụ nữ 37 tuổi (quê Nghệ An) đang chạy xe máy về nhà qua đường Vũng Việt (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đường, tạt axit lên người khiến chị này gục xuống đất gào thét, cơ thể bị bỏng nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã chạy lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng gây án cũng lập tức rời khỏi hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, truy bắt đối tượng gây án để điều tra.

Đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi, xác định động cơ mục đích của đối tượng gây án, nhận thức của đối tượng gây án để xử lý về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy đối tượng có mục đích giết người hoặc nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi tạt axít, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra (thực tế nạn nhân đã tử vong), cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp kết quả điều tra không chứng minh được bị can có động cơ mục đích giết người, hành vi dẫn đến hậu quả chết người cũng không tất yếu xảy ra, đối tượng không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, cơ quan điều tra có thể sẽ xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung là dẫn đến hậu quả chết người để xử lý đối với đối tượng gây án.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, dù xử lý về tội danh nào, hành vi sử dụng axit để tấn công người khác cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên đối tượng có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Trong vụ việc này, sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, xác định danh tính của nạn nhân, xác định các mối quan hệ làm ăn, quan hệ tình cảm của nạn nhân…để giải quyết vụ án.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, trong những vụ việc như thế này nguyên nhân thường là do mâu thuẫn, trả thù và đối tượng thực hiện hành vi thường được thuê mướn. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ để xác định danh tính các đối tượng có liên quan.

Tuy nhiên, dù là nguyên nhân gì chăng nữa, hành vi gây án của đối tượng cũng rất tàn nhẫn, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Nên đối tượng gây sẽ đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc.