Sáng 2/6, Ngày hội Trái cây do Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp tổ chức chính thức diễn ra tại Trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ngày hội Trái cây kéo dài từ nay đến ngày 5/6.



Ngày hội Trái cây được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, vựa trái cây lớn của tỉnh với 24 gian hàng, giới thiệu các loại trái cây đặc sản như: trái vải, mận hậu, sầu riêng, thanh long, cam, xoài, chôm chôm, vú sữa, măng cụt, dừa, dưa hấu, dưa lưới, sơ ri, mãng cầu, cam, ổi, bưởi da xanh, quả dứa…

Các hoạt động kết nối, giới thiệu sản phẩm trái cây tại Ngày hội Trái cây Tiền Giang, sáng 2/6. Ảnh: Hồng Phúc

Ngoài ra, một số loại trái cây đặc sản của miền Bắc như vải thiều, mận cũng đang vào chính vụ nên Central Retail đã đưa các loại trái cây này giới thiệu với người dân, du khách tại Ngày hội Trái cây.

Ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết Ngày hội Trái cây đang diễn ra không chỉ trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây trong tỉnh mà còn nhiều tỉnh thành khác, góp phần quảng bá, tạo không gian kết nối sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao vị thế trái cây tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tiền Giang rất thích hợp trồng các loại cây ăn trái. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 68.000 ha cây ăn quả, cho sản lượng trên 1,8 triệu tấn/năm.

Sầu riêng được giới thiệu tại Ngày hội Trái cây. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Trọng, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, khóm Tân Phước, sapô Mặc Bắc Kim Sơn, nhãn Nhị Quý, mãng cầu xiêm Tân Phú Đông… là đặc sản chủ lực của Tiền Giang.

"Trong những năm qua, tỉnh Tiền Giang luôn xác định mục tiêu và tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tạo được nhiều sản phẩm đặc trưng có chỉ dẫn địa lý, chứng nhận nhãn hiệu tập thể như sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, xoài cát hòa Lộc", ông nói.

Sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, khóm Tân Phước, sapô Mặc Bắc Kim Sơn, nhãn Nhị Quý, mãng cầu xiêm Tân Phú Đông. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đánh giá Ngày hội Trái cây này nhằm giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, sản phẩm chế biến từ trái cây của tỉnh Tiền Giang và các địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng, cùng du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi hợp tác kết nối chuỗi cung - cầu giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối, các hộ sản xuất kinh doanh, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail, cho biết doanh nghiệp sẽ đồng loạt triển khai Ngày hội Trái cây trên toàn bộ hệ thống phân phối GO!, Big C, Tops Market, mini go! trên toàn quốc.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá, khuyến mãi, đây là những nỗ lực của tập đoàn trong việc đồng hành cùng người nông dân, góp phần khẳng định và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt Nam.

Vải thiều các tỉnh phía Bắc được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội Trái cây Tiền Giang và hệ thống siêu thị của Central Retail. Ảnh: Hồng Phúc

Ban tổ chức kỳ vọng, đây sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm quảng bá trái cây đặc sản của Việt Nam tới đông đảo du khách trong trong và ngoài nước; tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu trái cây có thương hiệu của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM nhận định Thái Lan và Việt Nam đã và đang có mối quan hệ chặt chẽ trên mọi phương diện, đặc biệt là quan hệ kinh tế.

Thái Lan không chỉ được xếp hạng trong top 10 các nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đồng ý tăng kim ngạch thương mại 2 chiều lên 2,5 tỷ USD vào năm 2025.

Các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp kỳ vọng được đưa trái cây, nông sản vào các siêu thị để ổn định đầu ra và giá cả. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà, sự hợp tác giữa Central Retail và tỉnh Tiền Giang đang bổ sung cho nhau vì nền kinh tế của cả Thái Lan và Việt Nam đều dựa vào nông nghiệp.

Bà Wiraka Moodhitaporn cho biết Tổng Lãnh sự quán Thái Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân Thái trong các hoạt động thương mại và đầu tư tại tỉnh Tiền Giang và Việt Nam. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.