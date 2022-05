Trái măng cụt đặc sản đầu mùa giá cao nhưng sản lượng tụt thấp, nông dân Bình Dương lo thất thu

Mỗi cây măng cụt hái được có 10kg trái

Vườn cây ăn trái của ông Trần Văn Chính ở xã An Sơn (TP.Thuận An) rộng 1,5ha. Ông trồng rất nhiều cây măng cụt xen canh với các loại cây ăn trái khác như sầu riêng, dâu, bòn bon.

Ông Chính là thành viên tích cực của HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Sơn của xã An Sơn. Nhà của ông cũng là nơi các hộ trồng măng cụt lâu năm ở vùng này tụ họp, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và giúp nhau trong tiêu thụ.

Măng cụt đầu mùa ở Bình Dương còn thưa thớt bởi sản lượng trái giảm nhiều. Ảnh: Trịnh Bình

Ông Chính cho biết, năm ngoái, không khí lạnh kéo dài, lại thêm nhiều sương mù đã ảnh hưởng đến việc đơm hoa kết trái của vườn cây. Sản lượng măng cụt ước giảm hơn 30% so với vụ mùa năm 2020.

"Năm nay, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ. Thời tiết thất thường khiến năng suất và sản lượng ở nhiều vườn măng cụt đặc sản của An Sơn bị ảnh hưởng", ông Chính nói.

Hiện tại, vườn măng cụt nhà ông đã bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, sản lượng không cao, mỗi cây chỉ cho khoảng trên dưới 10 kg trái. Giá măng cụt ông Chính đang bán tại vườn từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Măng cụt An Sơn là một trong những trái cây đặc sản Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Hữu Nhân trồng măng cụt ở xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) cũng cho biết, năm ngoái do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc tiêu thụ măng cụt gặp nhiều khó khăn. Năm nay, thời tiết tiếp tục gây bất an cho nhà vườn.

Theo ông Nhân, thời gian thu hoạch măng cụt chỉ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi. Sau thời gian này, mưa nhiều, chất lượng măng cụt sẽ không còn ngon nữa.

Ông Nhân đang bán giá măng cụt tại vườn từ 55.000-60.000 đồng/kg, loại 10-14 trái/kg. Giá măng cụt khi đưa vào thị trường TP.HCM có thể lên hơn 80.000 đồng/kg.

"Do ảnh hưởng thời tiết, chất lượng trái chưa đạt như yêu cầu nên giá bán tại vườn hiện chấp nhận được. Nhiều nhà vườn khác cũng đã tranh thủ hết cả vườn cho thương thái", ông Nhân nói.

Ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, nhiều vườn măng cụt cũng bắt đầu thu hoạch. Giá măng cụt được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức 65.000-75.000 đồng/kg.

Nhà vườn ở xã An Sơn (TP.Thuận An, Bình Dương) thu hoạch măng cụt. Ảnh: Trần Khánh

Giá bán lẻ trái măng cụt tại nhiều chợ bán lẻ ở ĐBSCL đang ở mức 80.000-90.000 đồng/kg. Còn trong một số siêu thị, giá măng cụt ở mức trên dưới 100.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Viễn - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương) cho biết, hiện chưa đánh giá được mức sụt giảm sản lượng do mới thu hoạch đầu vụ.

Tuy nhiên, thương hiệu măng cụt Bình Dương, nhất là ở TP.Thuận An vẫn được người dùng lựa chọn.

Các vườn cây ăn trái đặc sản được UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ kinh phí cây giống, phân bón và tiền cây công chăm sóc vườn cho các nông dân.

Ngành nông nghiệp Bình Dương cũng đang xây dựng đề án phát triển vườn cây ăn trái đặc sản ở An sơn gắn với phát triển du lịch sinh thái.

"Dù vài năm trở lại đây, măng cụt gặp nhiều khó khăn do thời tiết dịch, dịch bệnh nhưng nông dân vẫn có điều kiện chăm sóc vườn cây tốt hơn. Mọi người vẫn an tâm giữ vững diện tích vườn cây măng cụt", ông Viễn cho biết.