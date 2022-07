Thu phí tự động ở trạm thu phí Xa lộ Hà Nội chiều nay (31/7) đã giảm hiện tượng kẹt xe ùn ứ. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt 17h chiều nay (31/7), tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội lượng xe, dòng người đã thông thoáng không còn hiện tượng ùn ứ.

Trước đó sáng cùng ngày, khoảng 9-10h, trạm thu phí này đã xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ kéo dài do lượng xe tăng đột biến do các phương tiện phải dán thẻ ETC (thu phí tự động) mới được qua trạm. Trường hợp chưa dán thẻ, thẻ chưa kích hoạt tài khoản thì được hướng dẫn vào làn xử lý sự cố.

Trước đó, vào sáng nay tại Xa lộ Hà Nội đã xảy ra hiện tượng kẹt xe, ùn ứ do xe chờ dán thẻ thu phí tự động. Ảnh: Đình Tuyến

Dán thẻ thu phí tự động ETC ở Xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Đình Tuyến

Ông Nguyễn Nam (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, ông đi từ Đồng Nai lên TP.HCM để thăm người thân. Xe của ông đã được dán thẻ ETC khoảng hơn 1 tuần trước, việc di chuyển qua lại các trạm thu phí địa bàn trong và ngoài TP.HCM thuận tiện hơn.

"Nếu hôm nay phải đi dán thẻ tôi nghĩ sẽ rất mệt vì ngày mai đã chính thức áp dụng thu phí không dừng. Nhiều người để nước đến chân mới nhảy nên lượng xe hôm nay tăng đột biến", ông Nam cho biết thêm.

Trong khi đó, chiều nay là ngày thứ 6 triển khai vận hành thu phí không dừng, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông qua trạm thu phí.

Theo ông Hồ Trọng Vinh (Phó tổng giám đốc VETC), đến nay cả nước đã có 3,5/4,9 triệu lượt xe dán thẻ thu phí không dừng. Thẻ dán bao gồm VETC (Etag) và VDTC (ePass). Riêng với đơn vị cung cấp thẻ Etag, Phó tổng giám đốc VETC cho biết, từ ngày 19 đến 28/7, đơn vị đã dán thẻ cho hơn 125.000 xe, tăng gấp 6 lần trung bình 6 tháng đầu năm, nâng tổng số thẻ Etag đã dán lên 1,9 triệu.

Cũng theo ông Vinh, khoảng giữa tháng 7, mỗi ngày đơn vị của ông chỉ dán được 12.000 xe/ngày thì hai hôm nay số lượng dán lên đến 27.000 xe/ngày, trong đó tập trung phần lớn ở các tỉnh phía Nam. Với tốc độ dán hiện nay, trong vòng 60 ngày nữa tỉ lệ các xe dán thẻ trên toàn quốc sẽ đạt 80 - 90% theo yêu cầu của Chính phủ.