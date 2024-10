Ngắm Tràng An vào mùa thu với khung cảnh non nước hữu tình đẹp lay động lòng người

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi trái đất, khí hậu đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động. Ngoài ra danh thắng này còn có nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi và các di tích gắn với lịch sử của kinh đô Hoa Lư xưa. Khung cảnh non nước hữu tình nơi đây như khoác lên mình lớp áo diễm lệ, lay động lòng người.

Đi du lịch Ninh Bình mùa nào đẹp nhất? Tràng An có những ngọn núi cao bạt ngàn được lấp bởi rừng cây xanh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ

Sắc nước tại Tràng An trong xanh đến mức có thể nhìn sâu xuống tận đáy. (Ảnh: MiA)

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172ha thuộc địa bàn các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía Đông Nam.

Tràng An được ví như một "Hạ Long trên cạn" với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, sông nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.

Ngồi trên thuyền khám phá Tràng An, du khách sẽ ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ. (Ảnh: MiA)

Đi thuyền trên sông lướt nhẹ qua những dãy núi trùng điệp, những hang động lung linh huyền ảo, được nghe người lái đò thuyết minh về ý nghĩa tên gọi của các hang hay những truyền thuyết gắn liền với nó là một trải nghiệm đáng nhớ khi du khách đến với Tràng An. Câu chuyện được biết đến nhiều nhất có lẽ là hang Nấu Rượu. Tương truyền, do phát hiện trong hang có giếng nước ngon nên người xưa đã vào đây lấy nước nấu rượu tiến vua. Tên gọi của hang cũng ra đời từ đó.

Cùng với đó là những sự tích hấp dẫn của hang Si, hang Sính, hang Ba Giọt, hang Quy Hậu... lần lượt được kể bởi những người lái đò kiêm "hướng dẫn viên". Mỗi hang có một vẻ đặc trưng riêng như chính tên gọi của chúng, các hang đều có nhiều nhũ đá biến đổi, nước chảy ra từ trần hang làm không khí trong hang mát lạnh.

Sự hòa quyện tuyệt vời giữa hoa cỏ, những dãy núi đá vôi và dòng nước hiền hòa, dịu nhẹ đã biến cảnh sắc vốn hết sức thân quen trở thành kiệt tác muôn màu.

Đi du lịch Ninh Bình mùa nào đẹp nhất? Vào thu, khắp đất trời Tràng An khoác lên mình lớp áo xanh mướt của cây cối, núi rừng

Tuyệt Tịnh Cốc còn có tên gọi khác là động Am Tiên, là địa điểm cách khu du lịch Tràng An tầm 5km với hình dạng một thung lũng bao quanh bởi các núi đá vôi và đường hầm xuyên núi. Vào mùa thu, nước ở dưới động trong vắt giúp bạn có thể thấy rõ cảnh vật như một thủy cung ở dưới lòng sông. (Ảnh: MiA)

Khi những ánh nắng chói chang, những cánh đồng lúa chín vàng bắt đầu nhường chỗ cho một màu xanh trong sạch và rộng lớn của đất trời, đó cũng lúc chúng ta bắt đầu mùa thu đã gõ cửa trên khu danh thắng Tràng An.

Khác với vẻ đẹp của mùa vàng tháng 5 - tháng 6, Tràng An và dòng sông Sào Khê mùa Thu thanh bình, tĩnh lặng hơn rất nhiều. Nếu vào mùa Hè Tràng An nổi bật với màu vàng của những cánh đồng lúa nước thì mùa Thu nơi đây chìm trong một không gian thanh bình của sắc xanh. Vẻ đẹp non nước hữu tình làm say đắm biết bao du khách, đặc biệt là những nhiếp ảnh gia.

Núi Múa là nơi lý tưởng nhất để bạn ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật của Tràng An lúc sang thu từ trên cao. (Ảnh: MiA)

Không khí vào thời điểm này cũng dịu hẳn đi so với sự nóng bức của mùa hè cách đó ít tháng. Ngắm nhìn cảnh vật Tràng An từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng hơn những khối đá cùng những ngọn núi khi cây cối bao phủ đã rụng bớt lá. Đây là mùa thấp điểm du lịch, thế nên du khách đến với Ninh Bình cũng sẽ dễ dàng, thư thái hơn, không còn cảnh đông đúc chen chúc chật chội.

Sông Sào Khê vào mùa Thu không phải mùa trẩy hội nên vãn khách hơn, sẽ cho du khách cảm giác thanh bình và yên ả vô cùng. Nước sông trong đến mức du khách ngồi thuyền có thể nhìn thấy từng đám rong rêu rủ mình theo từng nhịp chèo qua, nhiều chỗ còn thấy được cả lòng và đáy sông.

Là một phần trong Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động là điểm đến hoàn hảo dành cho những ai muốn khám phá trọn vẹn vẻ đẹp non sông. (Ảnh: MiA)

Đến Tràng An những ngày tháng 10 du khách còn được chiêm ngưỡng những thảm hoa súng nở đỏ hai bên sông và hòa mình vào thiên nhiên với vẻ đẹp gần gũi, hoang sơ. Không có gì tuyệt vời hơn khi tách khỏi sự nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật nơi đô thị phồn hoa để hòa mình vào không gian nơi đây, thả hồn mình đung đưa theo gió, tay khẽ đụng xuống dòng nước mát lạnh, trong veo.

Đến với Tràng An, du khách còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc như trèo thuyền kayak, tham quan, ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng, hay thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương như thịt dê, cơm cháy...

Cơm cháy Ninh Bình đã là đặc sản hơn trăm năm, bí quyết đến từ nước sốt đậm đà không nơi nào có được. Thịt dê thì có thể chế biến ra làm các món xào sả ớt, nướng hay lẩu tùy sở thích của mỗi người. Thời tiết mùa thu có những cơn gió thoảng lành lạnh, được nhâm nhi hai món kể trên sẽ làm người các "tín đồ xê dịch" ấm áp lên ngay đấy.

Cảnh quan thiên nhiên với sự kết hợp hài hòa giữa nước, đá và cây cối tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đưa du khách vào một hành trình thư thái và yên bình giữa thiên nhiên. (Ảnh: Đất Việt Tour)

Làn nước xanh trong vắt, những ngọn núi kỳ vĩ hay khung cảnh thơ mộng, trữ tình, tất cả đều mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá tuyệt vời nhất.