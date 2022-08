Nhiều giải pháp khắc phục ùn ứ tại Tân Sơn Nhất

Thời gian gần đây, tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến bay của các hãng hàng không, ùn ứ hành khách tại khu vực soi chiếu an ninh, chậm giải tỏa hành khách, hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh liên tục được phản ánh, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để khắc phục tình trạng trên, đặc biệt là cao điểm 2/9 sắp tới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã yêu cầu điều phối, quản lý slot bay, kế hoạch bay (phân bổ thời gian bay đêm) tại cảng hàng không phù hợp với khả năng thông quan hành khách, hàng hóa.

Hành khách ùn ứ tại nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất vì chậm, huỷ chuyến. Ảnh: H.T

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá thời gian vừa qua, ngành hàng không Việt Nam đã có sự phục hồi nhanh chóng, đặc biệt là vận chuyển hàng không nội địa tăng đột biến. Tuy nhiên, thực tế gần đây, tình trạng chậm, hủy chuyến bay của các hãng hàng không trong nước gia tăng; việc ùn ứ hành khách khu vực soi chiếu an ninh; chậm giải tỏa hành khách, hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay được xem là những điểm nghẽn, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách.

Để khắc phục tình trạng này, về công tác kiểm soát, soi chiếu an ninh hàng không; quản lý slot, lập kế hoạch bay, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra khu vực soi chiếu tại các sân bay, đặc biệt là tại các cảng hàng không trọng yếu hiện nay; Đảm bảo việc điều phối, quản lý slot bay, kế hoạch bay (phân bổ thời gian bay đêm) tại cảng hàng không phù hợp với khả năng thông qua của cảng hàng không (hành khách, hàng hóa).

Bộ trưởng cũng đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, đảm bảo phục vụ cho công tác soi chiếu; bổ sung thêm khu vực tổ chức soi chiếu, kiểm tra an ninh hàng không cho hành khách tại các nhà ga, đảm bảo chất lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện nhanh chóng, đúng, đủ quy trình.

Bổ sung thêm khu vực tổ chức soi chiếu để phục vụ cao điểm lễ. Ảnh: H.T

Về việc giải tỏa hành lý sau khi tàu bay hạ cánh, hiện nay, các doanh nghiệp dịch vụ mặt đất chưa đáp ứng đủ được nhu cầu phục vụ giải tỏa hành lý sau khi tàu bay hạ cánh. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất rà soát, bổ sung, điều chỉnh nhân lực, quy trình phục vụ, phương án điều hành để xây dựng kế hoạch phục vụ phù hợp với hoạt động khai thác, đặc biệt là trong thời gian cao điểm như 02/9, Tết Nguyên Đán sắp tới; giải quyết ngay tình trạng hành lý chậm bốc dỡ, giải tỏa sau khi tàu bay hạ cánh.

Thu phí không dừng, giải toả ùn tắc tại Tân Sơn Nhất

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, thời gian qua, tình trạng hành khách gặp khó khăn trong việc đón xe hoặc bị chèn ép giá khi đi taxi tại sân bay này gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đây, Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chỉ đạo ACV trang bị hệ thống camera khu vực phía trước sân bay, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng, đỗ xe tại khu vực Cảng hàng không.

ACV cũng cần khẩn trương nghiên cứu việc đầu tư và vận hành chế độ không dừng bằng công nghệ camera nhận diện xe ra, vào cảng hàng không để tránh tình trạng ùn tắc tại cảng hàng không, sân bay; Chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát, nghiên cứu bổ sung biển chỉ dẫn, thông tin tại điểm đón, trả hành khách đi/đến nhà ga Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tăng cường thông tin tuyên truyền cho hành khách, người dân để lựa chọn phương thức di chuyển cho phù hợp.

Nghiên cứu trang bị hệ thống camera khu vực phía trước sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết sẽ triển khai loạt giải pháp để ứng phó cao điểm 2/9. Theo đó, đơn vị dự báo sản lượng mỗi ngày khoảng 120.000 hành khách đi và đến với trung bình 730 chuyến bay trong ngày (550 chuyến nội địa và 180 chuyến quốc tế).

Hiện, Cảng đã lên phương án khai thác điều hành, yêu cầu các hãng xe taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết. Trong trường hợp cao điểm ùn tắc kéo dài thì sẽ xả trạm thu phí.

Đồng thời, duy trì khai thác tối đa công suất quầy thủ tục hàng không, máy soi chiếu an ninh tại các vị trí hiện nay gồm 15 máy tại lầu 1 sảnh A, 2 máy khách vip, 2 máy cuối đảo thủ tục G-H, và 11 máy tại sảnh B; linh hoạt sử dụng một phần nhà ga quốc tế (Gate 15-26) sử dụng cho các chuyến bay nội địa trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, đối với khu vực nhà để xe TCP, Cảng sẽ tăng cường lực lượng điều tiết luồng tuyến giao thông trước nhà ga, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách, tại các khung giờ có tần suất bay cao.

Cảng duy trì phối hợp với các đơn vị như Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế… tuần tra khu vực trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực giao thông vào Cảng và trước sảnh nhà ga.

Thành lập các tổ, nhóm phản ứng nhanh với các thành phần là lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không nhằm nhanh chóng báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống diễn ra trong hoạt động khai thác hàng ngày.