Tranh cãi việc dùng lưới bát quái đánh cá có vi phạm không, nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong

Ngày 26/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Sơn (sinh năm 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: PV

Theo đó khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20/5, Trịnh Văn Sơn cùng nhóm bạn đang cùng nhậu quán ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình ăn nhậu, đối tượng Sơn và Nguyễn Tư Duy có xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị Công an xử phạt hay không nên anh Duy đã sử dụng cốc thủy tinh đánh vào đầu của Trịnh Văn Sơn gây chảy máu.

Trịnh Văn Sơn đến trụ sở Công an đầu thú. Ảnh: PV

Sơn bức xúc, chạy vào gian phòng bếp lấy 2 con dao nhọn tấn công, đâm liên tiếp vào người anh Nguyễn Tư Duy khiến nạn nhân thủng tâm thất, xẹp phổi, gãy sườn,... Anh Nguyễn Tư Duy bị tử vong do mất máu cấp. Sau đó, Sơn đã đến trụ sở Công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.