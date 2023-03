Tranh chấp cát-xê của hàng loạt diễn viên Hàn Quốc

Chosun đưa tin, KBS mâu thuẫn với nhiều diễn viên như Krystal, Ji Chang Wook và Kang Ha Neul về vấn đề phí phát lại. KBS mua bản quyền để phát lại các bộ phim truyền hình như If You Wish Upon Me, Curtain Call, Crazy Love và Jinxed At First với sự tham gia của Krystal, Ji Chang Wook, Kang Ha Neul, Sooyoung, Ha Ji Won, Seohyun, Na In Woo…