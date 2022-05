Kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), CLB tennis báo chí Nghệ An tổ chức giải tennis báo chí Nghệ An lần thứ II với sự tham dự của 112 vận động viên là những phóng viên báo chí và những vận động viên đến từ các huyện, thị và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



CLB tennis báo chí Nghệ An trao quà cho gia đình chị Đậu Thị Tiến hộ cận nghèo tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Dự kiến, giải tennis báo chí Nghệ An lần thứ II tổ chức vào ngày 3-4/6/2022. Giải được tổ chức tại cụm thể thao Trung Long và cụm thể thao Trường Sơn, TP.Vinh.

Trước thềm giải tennis báo chí Nghệ An lần thứ II, CLB tennis báo chí Nghệ An phối hợp với MTTQ Việt Nam thành phố Vinh, Tập đoàn TH True milk, Liên quần vợt Nghệ An đã tổ chức trao 10 phần quà cho 10 gia đình khó khăn, gặp hoàn cảnh éo le, bệnh tật trên địa bàn phường Vinh Tân, Cửa Nam và Trung Đô (TP.Vinh).

MTTQ Việt Nam thành phố Vinh, CLB tennis báo chí Nghệ An và Liên đoàn quần vợt tỉnh Nghệ An trao quà gia đình ông Phạm Hồng Châu, khối 5, phường Cửa Nam là hộ nghèo, gia đình có 3 anh em bị mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Cảnh Thắng

Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng và một thùng sữa TH True milk. Được biết, đây là phần tiền đóng góp của các vận động viên, các nhà tài trợ được BTC trích ra để hướng về những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại gia đình bà Hoàng Thị Giáo, khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP.Vinh, CLB tennis báo chí Nghệ An đã trao những phần quà đầy ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ gia đình bà Giáo. "Tôi cảm ơn tấm lòng của các anh chị, đây là sự động viên to lớn của các anh chị phóng viên giúp đỡ gia đình tôi", bà Giáo xúc động nói.

Được biết, gia đình bà Hoàng Thị Giáo là hộ gia đình cận nghèo, là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, thần kinh không bình thường.

Phóng viên báo Dân Việt thành viên CLB Tennis báo chí Nghệ An cùng đoàn trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Xinh là hộ nghèo trú tại khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh. Ảnh: Sỹ Tân

Trong khi đó, có mặt tại hộ gia đình ông Phạm Hồng Châu, khối 5, phường Cửa Nam, TP.Vinh, PV được biết, đây là hộ gia đình có 3 anh em mang căn bệnh tâm thần quái ác. Cả 3 đều đã lớn tuổi, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Công việc hàng ngày của họ chỉ đi nhặt rác và bơm, sửa xe đạp...

Trước đó, năm 2021 CLB tennis báo chí Nghệ An phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tập đoàn TH True milk trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng tặng 100 hộ nghèo theo chương trình "Tết vì người nghèo" do MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động và kêu gọi.