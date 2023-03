Thu hút nông dân tham gia các tổ hợp tác

Ông Huỳnh Bảo Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cho biết: Nông dân địa phương có thế mạnh trồng cây ăn trái. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ và vườn du lịch sinh thái, chuyển dần lĩnh vực nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao...

Chính quyền địa phương đã ưu tiên đầu tư mô hình trồng mới và chăm sóc vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao kết hợp với dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, một số hộ nông dân còn gặp khó khăn về vốn.

Nhằm giúp hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) để hình thành vùng cây ăn trái chất lượng cao, Hội ND phường Tân Lộc đã xây dựng Dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) "Trồng mới và chăm sóc vườn cây ăn trái" tại 3 khu vực gồm: Trường Thọ 1, Tân An và Long Châu.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.Cần Thơ thăm hỏi tình hình sản xuất của các thành viên Tổ hợp tác Trồng sầu riêng ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền. Ảnh: Kiến Quốc

Theo đó, tháng 4/2020, Hội ND phường Tân Lộc đã được giải ngân 500 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND TP.Cần Thơ để thực hiện Dự án "Trồng mới và chăm sóc vườn cây ăn trái". Tham gia dự án có 12 hộ trong Tổ hợp tác trồng cây ăn trái chất lượng, mức vay bình quân 35-50 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh việc vay vốn, các hộ tham gia dự án còn được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Sau 3 năm thực hiện, mỗi hộ có thu nhập bình quân từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Đến nay, Tổ hợp tác trồng cây ăn trái đã thu hút thêm 15 hộ tham gia, diện tích canh tác tăng thêm 15ha, giải quyết cho 20 lao động có việc làm ổn định. Làm ăn khấm khá, các hộ nông dân này đã đóng góp xây dựng Quỹ HTND ít nhất từ 50.000-100.000 đồng/hộ/năm…

Thu nhập cao nhờ trồng sầu riêng nghịch vụ

Tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền cũng là mô hình điển hình sự dụng hiệu quả vốn vay Quỹ HTND. Ông Huỳnh Thanh Hiếu - Chủ tịch Hội ND xã Nhơn Nghĩa cho biết: Từ năm 2019, Hội ND xã đã được Quỹ HTND T.Ư đầu tư cho vay 800 triệu đồng để thực hiện Dự án "Thâm canh và chăm sóc cây sầu riêng" tại Tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Tân Thành. Sau 3 năm triển khai thực hiện, các thành viên thực hiện tốt, trả lại vốn đúng quy định.

Mùa vụ này, Tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Tân Thành được địa phương hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, xúc tiến việc ký kết xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Ðể hỗ trợ nông dân trồng sầu riêng, mới đây, Hội ND TP.Cần Thơ tiếp tục giải ngân 360 triệu đồng từ Quỹ HTND cho 10 hộ nông dân thực hiện Dự án "Thâm canh và trồng mới vườn sầu riêng".

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các thành viên trong Tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Tân Thành đã đầu tư mua phân bón, giống cây sầu riêng mới, lắp đặt hệ thống béc tưới nước tự động… Nhờ trồng sầu riêng mà nhiều nông dân trong tổ hợp tác đã có thu nhập cao. Điển hình như anh Hồ Văn Điền - thành viên tổ hợp tác trồng sầu riêng nghịch vụ có doanh thu tiền tỷ.

Theo lãnh đạo Hội ND TP.Cần Thơ, những năm qua, các cấp Hội ND thành phố luôn quan tâm, đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế. Trong năm 2022, với tổng nguồn vốn Quỹ HTND hơn 40 tỷ đồng, các cấp Hội ND TP.Cần Thơ đã giải ngân 46 dự án cho 525 hộ nông dân thực hiện các mô hình thâm canh và trồng mới cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái, trồng sầu riêng, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi dê, sản xuất lúa chất lượng cao... Cụ thể, nguồn vốn T.Ư Hội ND ủy thác 6,568 tỷ đồng, cho vay 13 dự án (139 hộ); vốn thành phố 14,2 tỷ đồng, cho vay 31 dự án, 362 hộ; vốn quận, huyện quản lý 20,5 tỷ đồng, cho vay 164 dự án, 1.545 hộ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban điều hành Quỹ HTND TP.Cần Thơ tiếp tục giải ngân 3 dự án giúp nông dân sản xuất với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thiên Thư – Phó Chủ tịch Hội ND TP.Cần Thơ khẳng định, từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nông dân có vốn sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết hợp tác sản xuất, từ các mô hình nhỏ lẻ sang mô hình liên kết có quy mô lớn. Bên cạnh đó đã tạo công ăn việc làm và thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào Hội. Ngoài ra, vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin của hội viên vào tổ chức, góp phần thực hiện hiệu quả vai trò của tổ chức chính trị - xã hội.