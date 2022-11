Tỷ phú trồng cà phê, trồng sầu riêng

Với mô hình xen canh sầu riêng trong vườn cà phê, ông Hà Đăng Thuận (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ông Thuận cho biết: Với diện tích 4,6ha đất ông trồng 500 cây sầu riêng xen canh trong vườn cà phê. Ông Thuận chọn giống Monthong của Thái Lan để trồng vì giá trị kinh tế, chất lượng quả và thị trường tiêu thụ dễ hơn so với các giống sầu riêng khác.

Hiện vườn của ông Thuận có 180 cây sầu riêng cho thu hoạch. Năm nay, ông thu được 30 tấn quả, lợi nhuận đạt khoảng 1,3 tỷ đồng. Năng suất vườn cây sẽ tăng lên trong những năm tới khi sầu riêng bước vào thời kỳ kinh doanh đồng loạt.

Mô hình trồng sầu riêng xen canh cà phê của ông Hà Đăng Thuận cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Đinh Yến

Chia sẻ kinh nghiệm trồng sầu riêng, ông Thuận cho biết: Nhờ tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật của Hội Nông dân tổ chức nên các công đoạn làm đất, bón phân, tưới nước đến thu hoạch và chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch đều được thực hiện bài bản, khoa học. Nhờ đó, vườn sầu riêng của gia đình không những cho sản lượng cao mà chất lượng sản phẩm cũng đảm bảo, được thị trường đón nhận.

"Bình quân mỗi cây sầu riêng cho thu hoạch 2,5-3 tạ quả/năm. Tôi tự cắt bán cho thương lái với giá 60 ngàn đồng/kg, nếu hư hỏng thì sẽ đền cho khách hàng. Vì vậy, hầu như năm nào, người dân và thương lái cũng tìm đến vườn mua nên không lo đầu ra"-ông Thuận vui vẻ nói.

Với mô hình trồng và chế biến cà phê sạch, chị Nguyễn Thị Thảo (tổ 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cũng là 1 trong những tỷ phú nông dân giỏi ở Gia Lai vớitổng doanh thu đạt 4-5 tỷ đồng. Mô hình của chị Thảo tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và 16-20 lao động mỗi vụ thu hoạch. Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm 2021, chị Nguyễn Thị Thảo được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2021. Mới đây, tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022, nữ nông dân xuất sắc Nguyễn Thị Thảo cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tương tự, anh Trương Văn Kỳ (tổ 12, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) cũng chủ động tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Hội Nông dân phối hợp với các ban, ngành tổ chức. Từ đó, anh phát triển nghề chăn nuôi gia cầm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Không chỉ trồng cà phê giỏi, chị Thảo còn chế biến, sản xuất ra sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương mang tên Cà phê Thảo Hiên. Ảnh: Hồng Thi

Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Võ Anh Tuấn: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đặc biệt, phong trào tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với bà con nông dân, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trong giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội đã kết nạp mới 31.392 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 180.000 người; tỷ lệ cơ sở Hội vững mạnh và khá cuối năm 2021 đạt 94,12%.

Phong trào cũng đã tác động mạnh mẽ đến việc hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê, giai đoạn 2017-2022, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 320.000 lao động. Các cấp Hội còn trực tiếp và phối hợp với ngành chức năng vận động, hướng dẫn thành lập 202 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 334; thành lập mới và duy trì 468 tổ hợp tác; xây dựng và duy trì 553 chi hội, tổ hội nghề nghiệp; quản lý 779 nhóm chung sở thích.

"Những năm tới, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phấn đấu hàng năm có từ 60% số hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 50% trở lên trong số đó đạt danh hiệu này. Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội bám sát địa bàn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Từ đó có những giải pháp cụ thể đồng hành cùng hội viên để phong trào tiếp tục phát triển mới về chất"-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho hay.