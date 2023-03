Giá cá tra tăng mạnh, vì sao nông dân Cần Thơ nói ranh giới giữa tỷ phú với hộ nghèo là sợi chỉ? Cá tra tăng giá mạnh, vì sao một nông dân Cần Thơ nói ranh giới giữa tỷ phú với hộ nghèo là sợi chỉ?

Giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL đang đứng ở mức cao do “cung không đủ cầu” nhưng do chi phí đầu tư nuôi cá lớn, rủi ro nhiều nên nhiều hộ treo ao...Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc HTX cá tra Thới An, ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói, ranh giới giữa tỷ phú với hộ nghèo chỉ là sợi chỉ mỏng manh...

