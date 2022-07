Được tham gia chơi và giành chiến thắng ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia là niềm mơ ước của rất nhiều bạn học sinh ưu tú. Để chạm đến được đỉnh vinh quang Olympia, các "nhà leo núi" phải nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể nâng cao vốn tri thức của bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bùi Anh Đức - học sinh lớp 11 Anh trường THPT Chuyên Sơn La cũng đã nuôi trong mình ước mơ chinh phục đỉnh cao tri thức như thế. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, tại vòng thi Quý III vừa qua, Anh Đức đã xuất sắc trở thành người giành chiến thắng và thật không sai khi nói rằng, nam sinh chính là người kiến tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Sơn La sau 21 năm chờ đợi.

Có thể nói, ngay từ khi còn là cậu học sinh lớp 1, Anh Đức đã nuôi trong mình ước mơ được đứng trên sân khấu của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trải qua 11 năm chờ đợi, tình yêu với chương trình trong Đức không những không nguôi đi mà thậm chí còn mãnh liệt hơn cả. Cuối cùng sau bao nỗ lực, ước mơ chinh phục đỉnh núi Olympia đã trở thành hiện thực đối với Anh Đức.

Ước mơ đấy trong Anh Đức từng được coi là "bất khả thi" bởi quanh nơi nam sinh này sinh sống - Sơn La, chưa từng có ai tiên phong đưa cầu truyền hình về cho tỉnh nhà.

Vậy nên, khi có thông báo "chiêu mộ" thí sinh của trường THPT chuyên Sơn La "chinh chiến" tại "đấu trường tri thức" này. Anh Đức đã "chớp lấy thời cơ" để đăng ký ứng tuyển. Tuy nhiên, hành trình để trở thành người đại diện của Anh Đức chẳng hề dễ dàng khi bản thân nam sinh phải chiến đấu với 10 thí sinh tài năng khác để tranh suất dự thi.

"Bài thi ở vòng trường không quá khó nhưng cái khó là mình phải thi đấu với 10 thí sinh "nặng ký" khác. Mỗi người một màu sắc khác nhau nhưng họ luôn sẵn sàng chiến đầu vì tình yêu mang tên Olympia. Có lẽ vì thế, lúc đầu mình nghĩ cơ hội đó không dành cho mình".

Tuy nhiên, Anh Đức đã vượt qua được tất cả những "chiến binh" khác để trở thành đại diện của THPT chuyên Sơn La tại "đấu trường tri thức" danh giá này.

Khi nhận được câu hỏi: "Yếu tố nào giúp bạn có thể giành được chiến thắng tại sân chơi này?". Anh Đức nhận mạnh không gì khác đó chính là bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin.

Nam sinh quan niệm "dục tốc" thì sẽ rất dễ "bất đạt". Cho nên, khi nhận được giấy mời tham dự, thay vì lo lắng, cậu bạn lại hết sức bình tĩnh để điểm mặt chỉ tên lại tất cả những vùng kiến thức mà bản thân còn thiếu sót để bổ sung kịp thời. Đặc biệt là các môn trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên, bởi nam sinh thiên hướng phát triển bản thân ở các môn Xã hội nhiều hơn.

Nhờ có một lộ trình ôn tập phù hợp, một bản lĩnh vững vàng và một tâm lý thoải mái, Anh Đức đã xuất sắc kiến tạo nên lịch sử, giành chiến thắng tại vòng thi Quý III để mang vinh quang về cho tỉnh Sơn La.

"Sau khi MC công bố người thắng cuộc, em cảm thấy hạnh phúc vô kể. Đặc biệt, khi nhìn thấy thầy cô và các bạn học sinh trường THPT chuyên Sơn La vui sướng trong trường quay, thậm chí có những người còn bật khóc khiến em không thể diễn tả được cảm xúc lúc đấy bằng lời. Chỉ là tự hào, vô cùng tự hào mà thôi!", Đức chia sẻ.

Chia sẻ lại những hành trình đáng nhớ nhất khi tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Anh Đức kể lại khoảnh khắc phải sử dụng đến câu hỏi phụ để phân định được người thắng cuộc trong cuộc thi Quý III.

Sau màn đối đầu căng thẳng, tỷ số giữa hai "nhà leo núi" - Anh Đức và Nguyên Khôi một lần nữa lại được san phẳng. Có thể nói, cơ hội lúc đó mong manh vô kể, chỉ cần "sa cơ" là hoàn toàn có thể "lỡ vận". Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả Anh Đức đã vươn lên dẫn đầu và băng băng về đích với tổng điểm 185. Khi chứng kiến vòng thi Quý III của Anh Đức, cô Nga - giáo viên chủ nhiệm của cậu bạn đã có những chia sẻ đầy tự hào: "Khi xem trận thi quý đúng là cần thuốc trợ tim hay máy thở vì hồi hộp kinh khủng và rồi lại vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc vui sướng! Giấc mơ của trò đã trở thành hiện thực".

Hiện tại, nam sinh đang là học sinh lớp chuyên Anh tại trường THPT chuyên Sơn La. Hằng ngày, Anh Đức phải bắt xe buýt đi học với quãng đường dài gần 30 km. Vì nhà cách trường xa nên "đều như tăm tắp", Anh Đức phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, bắt xe buýt đi học. Hành trình đến trường chẳng mấy dễ dàng nhưng chẳng vì thế mà nam sinh cảm thấy nản lòng.

"Những hôm trời mưa to hoặc khi nhiệt độ xuống thấp, việc đi học dường như khó khăn hơn rất nhiều. Vì là phương tiện phổ biến để các bạn học sinh huyện lên học tại trường chuyên, nên lượng người đi xe buýt khá đông. Do đó, đôi lúc mình bị bỏ lại do trên xe không còn chỗ để đứng chứ đừng nói gì đến chỗ ngồi. Buổi trưa về nắng nóng, trên xe buýt lại luôn đầy ắp người nên mình thường về nhà vào lúc 1-2h trưa mới được về nhà ăn cơm", cậu bạn chia sẻ.

Song, không điều gì có thể cản bước được Anh Đức. Nam sinh vẫn chứng minh được bản thân khi trở thành học sinh xuất sắc của trường. Cậu bạn từng chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình không thật sự khá giả nên Anh Đức dường như chẳng có một ước mơ cụ thể nào cho bản thân. Đức chỉ có tập trung vào học hành vì nam sinh biết rằng, học tập là con đường duy nhất để có một tương lai tươi sáng hơn.

Từ những động lực như thế đã thôi thúc Anh Đức rất nhiều trong con đường chinh phục đỉnh cao của tri thức. Hiện tại, cậu bạn đang sở hữu một bảng thành tích học tập đầy ấn tượng như: giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp Quốc gia năm lớp 11, Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia...

Chia sẻ về bí quyết học tập của thân chỉ gói gọn trong hai chữ "tự học". So với bạn bè đồng trang lứa, thời gian mà Anh Đức dành cho việc đi học thêm là không quá nhiều. Chẳng những thế, cậu bạn từng chia sẻ bản thân dường như không quá dư giả để có thể chi trả cho một cuốn sách nâng cao, nên Anh Đức khai thác triệt để nguồn tài nguyên trên mạng xã hội để nâng cao kiến thức cho bản thân.

"Mình sẽ học mọi lúc mọi nơi bất kỳ thời gian rảnh nào. Mình thường đến trường sớm để có thể ôn bài lại bài mới, quãng thời gian rảnh trong ngày mình đều dành ra cho việc học. Không chỉ thế, mình luôn tập trung nghe giảng từ thầy cô trên lớp", Đức nói.

Mặc dù vào đội tuyển Quốc gia môn Tiếng Anh, song không vì thế mà Anh Đức có suy nghĩ học lệch, học tủ mà nam sinh vẫn phân bổ thời gian cho các môn học khác. Không chỉ thế, cậu bạn còn dành một tình yêu đặc biệt cho môn Lịch sử bởi vì Anh Đức quan niệm rằng, học Lịch sử để biết về quá khứ cũng như chiều dài lịch sử của cả dân tộc.

Có lẽ chính vì điều đó, ở câu hỏi cuối cùng quyết định xem ai sẽ là người dành chiến thắng tại vòng thi Quý III lại rơi vào kiến thức Lịch sử, nên Anh Đức đã giành được phần thắng thuyết phục và từ đó đem vinh quang về cho tỉnh Sơn La.

Khi được hỏi về những đối thủ đáng gờm của bản thân trong thời gian tới, Anh Đức nhận xét: "Mình đánh giá Nguyên Vũ có thế mạnh tốc độ khi từng giành điểm tuyệt đối trong phần thi Tăng tốc; còn Đình Tùng luôn giữ một phong độ ổn định, có thể bứt phá trong phần Về đích. Nhìn chung cả hai đều là những đối thủ đáng gờm và mình rất mong được đối đầu với hai bạn trong trận Chung kết năm".

Hiện tại, cậu bạn đang gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sắp tới. Đây không phải là sự nỗ lực dành riêng cho bản thân nữa, mà sẽ là sự nỗ lực để làm rạng danh quê hương mình của nam sinh đầy nghị lực - Bùi Anh Đức.