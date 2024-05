Trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe tử vong: Chủ tịch tỉnh Thái Bình chỉ đạo công an khởi tố vụ án Trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe tử vong ở Thái Bình: Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ

Nhận tin trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP Thái Bình và UBND TP Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.