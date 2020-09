Triệt phá băng nhóm đưa người sang Trung Quốc mang thai hộ và bán bào thai

Thông tin từ Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây đưa người qua Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai.



Sau quá trình điều tra, rạng sáng 16/9, Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công Chuyên án 920N, triệt phá đường dây "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" để mang thai hộ nhằm mục đích thương mại và buôn bán bào thai.

Đối tượng Uông Thị Trang (SN 1989, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cầm đầu đường dây đưa người sang Trung Quốc và buôn bán bào thai.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" do đối tượng Uông Thị Trang (SN 1989, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cầm đầu. Đây là đối tượng từng là nạn nhân bị dụ dỗ sang Trung Quốc mang thai hộ cho một gia đình bên đó.

Qua xác minh vào đầu năm 2019, Uông Thị Trang vượt biên và sinh sống ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc để lao động. Nhận thấy nhu cầu tìm kiếm con của người Trung Quốc cao nên Trang đã nảy sinh ý định tìm người mang thai hộ hoặc phụ nữ đang mang thai để sinh và bán con hòng kiếm lời.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an TP.Vinh đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 16/9, Ban Chuyên án 920N quyết định phá án. Khoảng 0h30 ngày 16/9, tại bến xe phía Đông, TP.Vinh, Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP.Vinh chủ trì phối hợp với Công an xã Hưng Lộc, Công an phường Quán Bàu, TP.Vinh bắt quả tang Uông Thị Mai khi Mai đang đưa 1 thiếu nữ (trú tại ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) lên xe khách đi Cao Bằng để vượt biên trái phép sang Trung Quốc cấy phôi thai.

Cùng thời điểm, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Uông Thị Trang, thu giữ của đối tượng này 2 điện thoại di động, 5 chứng minh thư nhân dân, 2 sổ hộ chiếu và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép phục vụ cho việc mang thai hộ tại Trung Quốc.

Đối tượng Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại phường Trung Lương, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, Trang dần dần khai nhận chính mình trong thời gian ở Trung Quốc cũng đã từng mang thai hộ. Sau khi từ Trung Quốc trở về, Trang đã lên mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat... thành lập nhóm "Mth", "Mang thai hộ", "MTH7" và cấu kết với Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại phường Trung Lương, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để tìm và tuyển chọn những người phụ nữ khỏe mạnh, không có công ăn việc làm, cần tiền để đưa sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai để kiếm lời.

Những người này sẽ được Trang, Mai câu kết với một số đối tượng ở Hà Nội, Cao Bằng đưa sang Campuchia vào Trung Quốc hoặc qua các đường tiểu ngạch ở Cao Bằng vào thẳng Trung Quốc cấy phôi thai rồi đưa về Việt Nam dưỡng thai. Sau đó, những người này được đưa sang Trung Quốc để sinh con và bàn giao con.

Mỗi phụ nữ mang thai và sinh con thành công sẽ được trả số tiền từ 330 - 350 triệu đồng, còn Trang và Mai mỗi người sẽ nhận được số tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Chỉ tính trong thời gian từ tháng 2/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ và hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án nhằm xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.