Triệu tập nhiều cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu liên quan vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong

Tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2023 của Bộ Công an, phóng viên của nhiều tờ báo đặt ra một số câu hỏi liên quan đến kết quả mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người thiệt mạng.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc.

"Cơ quan điều tra đã triệu tập 6, 7 người (là cán bộ của quận Thanh Xuân công tác từ năm 2015, hiện đã nghỉ hưu). Các cán bộ thời điểm cũ mới là đáng nói", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Về câu hỏi cơ quan điều tra có mời những cán bộ thuộc nhóm quản lý nhà nước như ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài Chính TP.Hà Nội (trước khi lên làm Giám đốc Sở Tài chính, ông Lưu từng công tác thời gian dài ở quận Thanh Xuân trên các cương vị như Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân...) lên làm việc hay chưa?

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc.

"Hiện cơ quan chức năng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đang đương chức lên làm việc", Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội nói.

Liên quan trách nhiệm thẩm duyệt, quản lý về PCCC, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khẳng định: "Chúng tôi không thực hiện "phạt cho tồn tại", tuy nhiên đối với những căn hộ nhiều nhà ở này là cấp phép cho nhà ở riêng lẻ".

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, đối với những công trình chung cư từ 5 tầng trở lên thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, phải thẩm duyệt về PCCC. Còn đối với công trình trong vụ cháy Khương Hạ được cấp phép dạng nhà ở riêng lẻ, nghĩa là họ "lách luật", nên không thuộc diện thẩm duyệt PCCC, và cấp quản lý công trình này là UBND cấp xã.

"Chúng tôi khẳng định một lần nữa, không có chuyện "xử lý cho tồn tại". Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đặc biệt liên quan công trình này phải tính đến yếu tố dân sinh, có mấy chục hộ gia đình và hàng trăm cá thể ở trong đó", Đại tá Khương nhấn mạnh.

Theo đó, nếu đình chỉ hoạt động của công trình này cũng sẽ liên quan nhiều đến an sinh xã hội, nên Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đưa ra các giải pháp an toàn về PCCC để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy, đồng thời khi có tình huống, sự cố xảy ra giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại về người và tài sản.

Liên quan lối thoát nạn; việc ngăn cách xe, phương tiện hại tầng 1, tầng hầm với các khu ở trên... chính là những giải pháp mà thời gian tới đây Đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Điện lực... sẽ phối hợp thực hiện chặt chẽ vấn đề này.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12 và rạng sáng 13/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt mạng lên đến 56 người. Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19/9 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Llửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm.