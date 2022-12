Trịnh Minh Hiền - nghệ sĩ Việt đầu tiên ra MV cổ vũ World Cup 2022 với lí do đặc biệt

"Dreamers" và "Hayya Hayya" là hai ca khúc chính thức của World Cup 2022, do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phát hành. Ngay khi ra đời, ca khúc "Dreamers" do ca sĩ Hàn Quốc Jungkook thể hiện đã đứng đầu bảng xếp hạng Itunes ở 102 quốc gia. Trong khi đó, ca khúc "Hayya Hayya" của Trinidad Cardona, Davido and Aisha cũng đã thu hút gần 60 triệu lượt xem trên mạng xã hội YouTube.

Mới đây, nghệ sĩ violin hàng đầu tại Việt Nam Trịnh Minh Hiền đã tung ra MV "FIFA World Cup 2022 Themes". Đây là bản cover mashup 2 bài hát chủ đề của World Cup 2022 tại Qatar. Bản nhạc được chị chuyển soạn và thu âm, cùng với ban nhạc TMH.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền. (Ảnh: NVCC)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với chị về sản phẩm âm nhạc này cũng như niềm đam mê chị dành cho môn thể thao vua:

"Âm nhạc giúp tôi thể hiện tình yêu dành cho bóng đá"

Nguồn cảm hứng nào đã khiến chị quyết định làm MV "FIFA World Cup 20222 Themes"?

- Sau chiến thắng đầy cảm xúc của ĐT Nhật Bản trước ĐT Đức, tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm MV này. Lúc đó, tôi đã nghĩ tại sao mình không góp một lời chúc mừng ý nghĩa tới ĐT Nhật Bản nói riêng và các đội tuyển Châu Á nói chung, trên hết là tinh thần cổ vũ cho vẻ đẹp thể thao tại World Cup 2022. Âm nhạc là điều tuyệt vời để giúp tôi thể hiện điều đó.

Ngay tiếp đó, ĐT Nhật Bản cũng đã chiến thắng trước ĐT Tây Ban Nha để giành tấm vé quý giá vào Tứ kết World Cup. Họ là niềm tự hào của Châu Á, trong đó có tôi và các thành viên ban nhạc.

Trong một thời gian khá ngắn ngủi, chị đã thực hiện MV này như thế nào?

- Tôi ghi hình cho MV tại một sân bóng cùng với các cháu nhỏ thuộc Trung tâm Bóng đá trẻ VietGoal. MV được quay bởi đạo diễn người Ý Gianmarco Maccabruno Giometti vào những ngày cuối tháng 11.

Vì là ý tưởng bất chợt nên tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. World Cup 2022 đang diễn ra từng ngày với đầy sự hào hứng và sôi động, bởi vậy mọi khâu đều phải hoàn thành nhanh chóng. Đó cũng là một sức ép không nhỏ với cá nhân tôi. Tôi vừa đứng ở vai trò chuyển soạn 2 bài hát chủ đề của World Cup năm nay, vừa trong vai trò sản xuất MV với chỉ 3 ngày. Sự gấp gáp khiến tôi thậm chí suýt phải hủy bỏ dự án, nhưng bằng mọi nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cả ê-kíp đã cùng khắc phục và làm việc ngày đêm để MV kịp ra mắt.

Điều đặc biệt nhất của MV này chính là sự xuất hiện của các em nhỏ thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Một trận đấu đầy cảm xúc giữa các em nhỏ nằm trong khuôn khổ một giải đấu thiếu nhi đã được chúng tôi ghi hình lại vào đúng thời điểm sản xuất MV, thực sự là một cơ duyên vô cùng ý nghĩa với tôi và cả ban nhạc.

Thông qua MV, tôi muốn gửi gắm thông điệp: Những gì thể thao mang lại cho tất cả chúng ta sẽ luôn là nguồn năng lượng tích cực nhất trong cuộc sống, để mỗi chúng ta cảm thấy gần nhau hơn. Những giọt mồ hôi, nước mắt, nụ cười... luôn có ở mọi môn thể thao và khiến cuộc sống thêm tốt đẹp. Tôi cũng gửi gắm niềm hi vọng thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ tiến bộ hơn trong tương lai gần. Để rồi một ngày không xa, Việt Nam sẽ có mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

Chị đánh giá thế nào về hai ca khúc chủ đề của World Cup lần này mà chị lựa chọn mashup?

- Cho đến giờ, có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn nhắc đến ca khúc "Mùa hè Italia" như một ca khúc hay và cảm xúc nhất trong các mùa World Cup, với riêng tôi cũng vậy. Nhưng cũng như bóng đá không thể mãi có Pele và Maradona, nó là một dòng chảy với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, âm nhạc cũng vậy.

Hai ca khúc chủ đề của World Cup 2022 đều mang phong cách âm nhạc trẻ trung, pha trộn các nền văn hoá, cũng như hòa chung xu thế âm nhạc hiện nay của giới trẻ. Là người làm chuyên môn, tôi đánh giá đây là 2 ca khúc hợp xu thế âm nhạc và hợp với tiêu chí kết nối của ban tổ chức.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền cùng ban nhạc và đội bóng thiếu nhi xuất hiện trong MV. (Ảnh: NVCC)

Khi chuyển soạn hai ca khúc thành nhạc không lời, chị có những sáng tạo gì để bản nhạc trở nên lôi cuốn hơn?

- Tôi vẫn thiên về những ca khúc gợi nhiều cảm xúc hơn nữa, nhưng để tạo cảm xúc vào thời đại hiện nay không đơn giản. Mọi thứ đều phải rất nhanh, thông điệp ngắn, ấn tượng mạnh, đó chính là những gì thế hệ tương lai của chúng ta sẽ thiết lập. Cũng bởi vậy, tôi đã nghĩ hãy đơn giản là cùng hòa vào dòng chảy và tận hưởng không khí tuyệt vời mà bóng đá mang lại.

Tôi đã chuyển soạn hai ca khúc thành một bản nhạc phong cách Acoustic để cùng lúc khán giả có thể hòa chung với giai điệu của cả 2 bài hát, lan tỏa những giai điệu của hai ca khúc này. Sự góp mặt của những cây đàn như violin, guitar, accordion, cajon... cùng ca sĩ Quỳnh Phạm cũng khiến âm nhạc trở nên gần gũi hơn.

Bản thân phần thu âm của violin do tôi phát triển ngẫu hứng cũng là một điểm nhấn, mang phong cách của riêng tôi mỗi khi chuyển soạn một tác phẩm nào đó. Bạn có thể chỉ nghe riêng phần Audio, đó cũng đã là một bản chuyển soạn hoàn chỉnh, tách rời khỏi phần hình ảnh. Mặc dù MV được sản xuất rất gấp nhưng tôi tự tin sản phẩm vô cùng chuyên nghiệp.

MV "FIFA World Cup 2022 Themes" do nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền thực hiện. (Ảnh: NVCC)

"Tôi tin Brazil sẽ vô địch World Cup 2022"

Là một người hâm mộ môn thể thao vua, World Cup 2022 mang lại cho chị những cảm xúc thế nào?

- Tôi bắt đầu yêu bóng đá và giải đấu World Cup từ mùa hè Italia năm 1990, khi mới chỉ 10 tuổi và nhà có chiếc tivi màu đầu tiên. Khi đó, World Cup chỉ diễn ra vào buổi đêm, đứa bé 10 tuổi như tôi vẫn thức, tôi thuộc lòng ca khúc chủ đề và khóc trong trận Chung kết khi ĐT Argentina thua ĐT Đức.

Khi lớn dần, cũng có năm vì công việc, tôi không thể theo dõi hết các trận đấu của World Cup, nhưng cảm xúc mỗi khi giải đấu này bắt đầu luôn đặc biệt. Năm nay, World Cup chuyển sang tổ chức vào mùa đông, sự chuẩn bị hoành tráng của của nước chủ nhà gây ấn tượng mạnh với tôi, bên cạnh các trận cầu hấp dẫn.



Đội bóng nào chị yêu thích và tin tưởng họ sẽ giành ngôi vô địch tại World Cup lần này?

- Tôi là người hâm mộ ĐT Argentina, nhưng năm nay tôi đánh giá cao ĐT Anh và ĐT Brazil. Tôi nghĩ nhiều khả năng ĐT Brazil sẽ nâng cao chiếc Cup vô địch World Cup 2022.