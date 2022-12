Trộm xe máy rồi mang ra quán sửa xe nhờ mở khóa, gã trai lập tức bị "bế"

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Sơn (SN 2003, Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do chơi bời nợ nần không có tiền trả nên Nguyễn Bá Sơn đã nảy sinh đi trộm cắp xe máy về bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Bá Sơn trộm xe máy rồi mang xe đó ra quán sửa xe nhờ mở khóa. Ảnh: CACC

Sáng ngày 15/12, Sơn đi bộ vào ngõ 9/3 Đào Tấn, Sơn quan sát thấy ở trong khu trọ có xe máy Honda Wave không khóa cổ, khóa càng nên đã trộm cắp chiếc xe máy trên.

Sau đó, đối tượng liên hệ bán chiếc xe ở khu vực BigC Thăng Long với giá 8 triệu đồng. Bán xong, Sơn đi bộ vào khu vực đường Tú Mỡ để tiếp tục trộm cắp. Khi Sơn đi đến ngách 43 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đối tượng phát hiện một ngôi nhà bên trong có để nhiều xe máy.

Quan sát thấy không có ai trông giữ, đối tượng lấy 1 chiếc xe Honda Airblade rồi dắt xe đến quán sửa xe trên phố Nguyễn Chánh để mở khóa điện. Do nghi ngờ xe trộm cắp, quán đã báo cho cơ quan Công an đến làm việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Trung Hòa đến đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bá Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy Honda Wave tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.