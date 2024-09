Trồng rau kiểu gì mà cứ 1ha, hợp tác xã này ở Ninh Bình đạt doanh thu 600 triệu/năm Trồng rau, củ, quả làm thực phẩm an toàn, cứ 1ha, HTX này ở Ninh Bình đạt doanh thu 600 triệu/năm

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện có 275 thành viên, với diện tích đất sản xuất 76,2ha, doanh thu 600 triệu đồng/ha/năm. Năm 2024, HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc 2024, do TƯ Hội NDVN bình chọn.