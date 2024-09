Trồng rau thuỷ canh trong nhà màng ứng dụng IoT ở một HTX của Hà Tĩnh, năng suất tăng bất ngờ

Ứng dụng nông nghiệp thông minh, năng suất tăng hàng chục lần trên đất

Trước lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và người dân, anh Võ Thành Tâm-Giám đốc HTX An Tâm Farm ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm hiểu các mô hình sản xuất rau an toàn, có giá trị kinh tế cao ra thị trường.

Sau khi tham quan học hỏi các mô hình trồng rau thủy canh ở Đà Lạt, Vĩnh Phúc…. Anh Võ Thành Tâm cùng các thành viên HTX quyết định đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng mô hình trồng rau thủy canh trên diện tích hơn 1.000 m2.

Anh Võ Thành Tâm-Giám đốc HTX An Tâm Farm ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), thành công với ứng dụng nông nghiệp thông minh trong sản xuất rau chất lượng cao trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT). Ảnh: PV

Hai khu nhà màng được làm riêng biệt, mỗi khu nhà 500m2, sản xuất theo 2 phương pháp, thủy canh hồi lưu và tưới nhỏ giọt công nghệ Israel. Các nhà màng được HTX sản xuất nhiều loại rau quả khác nhau như: rau cải ngồng, cải bó xôi, cải thìa, cải cầu vồng, xà lách xoăn xanh, xà lách tím, cà chua, dưa chuột và dưa lê Hàn Quốc... Cơ sở vật chất, nhà lưới, hệ thống giá đỡ, máng, hạt giống các loại rau quả đều được đặt hàng sản xuất từ nguồn đảm bảo chất lượng.

Anh Võ Thành Tâm - Giám đốc HTX An Tâm Farm, chia sẻ: "So với trồng rau trên đất, mô hình thủy canh cho năng suất cao hơn. Vườn rộng 500 m2, nếu trồng bằng đất năng suất chỉ đạt 15kg/ngày, nhưng trồng thủy canh đạt 50kg/ngày.

Nhân viên đang tiến hành ươm giống các loại rau tại HTX An Tâm Farm, thôn Trường Lam, Xuân Hải, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) triển khai trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT). Ảnh:PV

Dùng đất sẽ chịu các tác động bất lợi của tự nhiên như: độ ẩm, sự phát triển của vi sinh vật trong đất… Độ ẩm quá cao, rau ngập nước rau bị úng, vi sinh vật và các loại nấm phát triển trong đất gây bệnh cho rau".

"Hệ thống nhà màng, chất dinh dưỡng được cung cấp bởi hệ thống thủy canh, khắc phục những nhược điểm so với trồng trên đất. Môi trường sống của rau được tối ưu, giúp cây phát triển tốt", anh Võ Thành Tâm, cho hay.

Theo anh Võ Thành Tâm, sản xuất phải lấy chất lượng hàng đầu, điều này HTX đã làm được. Nhưng để duy trì, phát triển lâu dài, cần phải tìm được giải pháp giảm chi phí trong sản xuất và tìm kiếm đầu ra sản phẩm ổn định.

Hệ thống nhà giàn trồng rau trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT) với diện tích hơn 1.000 m2. HTX An Tâm Farm, thôn Trường Lam, Xuân Hải, Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh:PV

Năm 2020, HTX An Tâm Farm được sự đồng hành hỗ trợ của sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. HTX mạnh dạn đầu tư ứng dụng hệ thống IoT, cách làm nông nghiệp thông minh được triển khai trên nền tảng Internet kết nối vạn vật, giúp giám sát và điều chỉnh chất dinh dưỡng, độ pH, độ ẩm từ xa. Qua đó giảm chi phí nhân công, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trồng rau bằng "smartphone"

Anh Võ Thành Tâm, cho biết: "Mô hình này, tất cả các hệ thống công nghệ thông minh như: hệ thống thuỷ canh, tưới nhỏ giọt công nghệ Isarel, quạt đối lưu không khí, phun sương trong nhà, tưới mái, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm...

Tất cả đều được đấu nối với bộ điều khiển trung tâm, có tác dụng nhận những thông số từ bộ cảm biến được lập trình sẵn để tự động điều chỉnh nước tưới, bón phân, thông gió, phun sương theo yêu cầu của từng loại cây trồng, đảm bảo môi trường, chất dinh dưỡng lý tưởng cho cây phát triển. Các hệ thống tưới mái và quạt đối lưu không khí, lưới cắt nắng được lập trình sẵn".

HTX An Tâm Farm, thôn Trường Lam, Xuân Hải, Nghi Xuân, nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT) để trồng các loại rau lấy lá trong điều kiện thời tiết nắng nóng giúp chủ động được lịch gieo trồng, chăm sóc. Ảnh: PV



"Gặp thời tiết nắng nóng, tự động vận hành để bơm tưới làm giảm nhiệt độ và lượng ánh nắng chiếu từ mái xuống. Quạt hòa trộn không khí trong nhà màng, giúp các vùng nhiệt độ trong nhà đều nhau rồi đẩy không khí nóng ra qua cửa nóc.

Quá trình này, giúp triệt tiêu không khí nóng và tránh hiện tượng sốc nhiệt cho cây vào mùa nóng. Mùa lạnh, đèn sưởi trong nhà màng giúp cây giữ ấm, hoàn toàn chủ động được lịch gieo trồng mà không bị ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến mùa vụ", anh Tâm bật mí.

Nhờ ứng dụng trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT), rau ở HTX An Tâm Farm, thôn Trường Lam, Xuân Hải, Nghi Xuân, cho năng suất gấp hàng chục lần so với năng suất rau trồng trên đất. Ảnh: PV

Theo anh Võ Thành Tâm, nhờ vào IoT, mọi dữ liệu được truyền đến hệ thống tự động hoá nông nghiệp, đảm bảo kiểm soát tốt trong quá trình sản xuất. Tính năng nổi bật nhất của ứng dụng này, là sự giám sát tập trung để kịp thời cân bằng nhiều yếu tố liên quan đến quá trình sinh trưởng của cây.

Bởi thế, IoT trở thành một công cụ cốt lõi trong việc đảm bảo sản xuất tự động an toàn, đảm bảo tối ưu nhất về hiệu quả kinh tế. Việc tự động hóa trong sản xuất sẽ giảm rõ rệt về nhân công lao động, giảm tiêu hao lượng phân bón và kịp thời điều tiết không khí, nước, dinh dưỡng.

HTX An Tâm Farm sử dụng công nghệ thông minh trong sản xuất rau thuỷ canh hồi lưu không sử dụng đất, môi trường sống được kiểm soát bởi hệ thống máy tính. Ảnh: PV

"So với cách trồng rau thủy canh theo phương pháp thủ công, phải tốn nhiều nhân lực do công nhân phải trực tiếp pha, tưới chất dinh dưỡng. Khi ứng dụng công nghệ IoT, mọi thứ được tự động hoá qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, chúng tôi có thể điều chỉnh, giám sát lượng phân, nước tưới, theo dõi từng thời điểm phát triển của cây trồng từ xa qua internet.



Từ chỗ cần 4-5 nhân công, nay chỉ cần 1-2 nhân công vận hành và thu hoạch. Bên cạnh đó, chi phí tiền điện, nước tưới nhờ được kiểm soát nên tiết kiệm khá lớn.". anh Tâm chia sẻ thêm.

Hiệu quả rõ rệt, lãi hàng trăm triệu

Nhờ ứng dụng công nghệ IoT, trồng rau thuỷ canh hồi lưu năng suất đạt 14-16 tấn/1.000m2/năm (cao hơn 30% so với năng suất rau truyền thống). Trồng cà chua năng suất 9,5 - 11,5 tấn/1.000m2/năm. Trồng dưa leo, dưa lê Hàn Quốc 10 - 12 tấn/1.000m2/năm (tăng hơn 20% so với trồng ngoài đồng).

Trồng rau ứng dụng trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT) giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất và năng suất. Ảnh: PV

Những sản phẩm rau, quả của HTX An Tâm Farm không chỉ ngon mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thị trường đón nhận với bán được giá khá cao. Hiện tại, toàn bộ sản phẩm rau, quả đều được kết nối tiêu thụ tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Nghi Xuân, thị trường TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) và Hà Nội.

HTX An Tâm Farm đang tiếp tục ươm các loại giống rau, đưa giống dưa lưới vào trồng nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Được biết, các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra, đánh giá rất cao mô hình trồng rau thủy canh của HTX An Tâm Farm được cấp chứng chỉ về quy trình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.



Mô hình trồng rau thủy canh trên nền tảng internet kết nối vạn vật (gọi tắt là IoT), hồi lưu sử dụng bơm 2 chiều nên chất dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ cho cây trồng. Ảnh: PV



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân, cho biết: "Mô hình sản xuất rau quả công nghệ cao và ứng dụng nông nghiệp thông của HTX An Tâm Farm là điển hình mô hình kinh tế tập thể có quy mô lớn trên địa bàn huyện. Ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu là anh Võ Thành Tâm, giúp HTX bắt nhịp với nền nông nghiệp thời công nghệ 4.0 và mang lại hiệu quả cao".