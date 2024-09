Đây là con đường hoa mê ly ở một xã của An Giang, đẹp như phim, dân tình tha hồ chụp hình "khoe trên mạng"

Vào những ngày này, chạy dọc theo tuyến đường mương Tám Sớm, nối từ xã Phú Hội đi qua cánh đồng lúa chín vàng mênh mông đến xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), hai hàng cây ô môi đã bắt đầu nở hoa rộ tạo nên con đường hoa với màu sắc rực rỡ.

Hai hàng cây hoa ô môi nở rộ nhìn từ trên cao tạo nên con đường hoa o môi ở xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Xã Quốc Thái thuộc huyện biên giới An Phú của tỉnh An Giang.

Tháng 3 dương lịch hàng năm cũng là thời điểm mùa hoa ô môi nở đẹp nhất, tươi thắm nhất.

Dưới ánh nắng chói chang khi tiết trời bắt đầu vào hạ, sắc hoa ô môi làm cho con đường càng trở nên rực rỡ hơn, như khoác lên mình “chiếc áo” mới với màu hồng vừa thanh tao, vừa nhã nhặn.

Với vẻ đẹp tao nhã, nhẹ nhàng của hoa ô môi đã cuốn hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, cùng hòa mình với thiên nhiên để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của loài hoa này.

Con đường hoa ô môi đẹp mê ly và thoáng mát ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hoa ô môi nở rộ với màu sắc nhẹ nhàng và tao nhã

Người dân ờ nhiều nơi đến đây tham quan con đường hoa ô môi đẹp mê tơi và chụp ảnh.

Những cây hoa ô môi nằm đan xen được trồng ven hai bên đường hoa, vẽ nên bức tranh đồng quê tuyệt đẹp ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nằm giữa cánh đồng lúa chín vàng, con đường hoa ô môi trở nên nổi bật, tô đậm thêm khung cảnh nên thơ. Sắc hồng của hoa đã vẽ nên bức tranh thôn quê mộc mạc, yên bình nơi huyện biên giới An Phú anh hùng.

VỀ CÂY Ô MÔI Cây ô môi là cây họ đậu, có thân gỗ cao khoảng 10 – 20m, thân nhẵn có màu nâu đen, có vị ngọt, hơi đắng chát, mùi hăng đặc trưng. Lá, quả và vỏ cây ô môi là các bộ phận chính được sử dụng để tạo ra một số vị thuốc. Cây ô môi có nguồn gốc từ các nước phía Nam của châu Mỹ, nay được trồng khắp các nước nhiệt đới trên thế giới. Cây ô môi có các đặc điểm thân cành to, hoa đẹp nên được trồng làm cây lấy bóng mát và làm cảnh ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, cây ô môi mọc hoang chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh An Giang để làm dược liệu và lấy bóng mát.