Cập nhật trực tiếp bão số 2

Hồi 19 giờ ngày 10/8, cập nhật trực tiếp bão số 2: vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông Nam, cách Nam Định 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Cập nhật trực tiếp bão số 2: Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động hoạt động khác trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: đêm nay và sáng mai (11/8), khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: đêm 10/8 và sáng ngày 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9; ven biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8.

Cảnh báo mưa lớn: từ đêm nay (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (10/8) đến ngày 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Trực tiếp bão số 2 tại Ninh Bình: 118 tàu, thuyền huyện Kim Sơn đã vào bờ an toàn

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã gửi công điện tới các đơn vị chức năng, người dân trên địa bàn huyện Kim Sơn về tình hình cơn bão số 2 (Mulan).

118 tàu, thuyền trên địa bàn huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) vào nơi tránh trú bão số 2 an toàn. Ảnh: Vũ Thượng





Cụ thể, đối với Trung tâm văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện Kim Sơn phải thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão số 2, tăng thời lượng phát sóng để nhân dân biết được và chủ động phòng tránh.

Đối với Đồn biên phòng Kim Sơn nghiêm cấm không cho chủ tàu, thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện. Đồng thời, kêu gọi triệt để tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn xong trước 19 giờ ngày 10/8.

Bên cạnh đó, kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn, Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi sự cố xảy ra.

Đặc biệt, tiểu ban di dân, tìm kiếm cứu nạn và hộ đê biển phối hợp với Đồn biên phòng Kim Sơn, hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai phương án di dân khu vực đê biển Bình Minh III đến Cồn Nổi về nơi tránh, trú an toàn và triệt để xong trước 19 giờ ngày 10/8.

Được biết, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) có tổng 124 tàu, thuyền với 329 thuyền viên đi khai thác, đánh bắt thủy sản ngoài biển khơi. Hiện tại còn 6 tàu, thuyền đang trên đường vào tránh bão số 2.

Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp với các bộ, ban ngành, địa phương có liên quan để lên phương án ứng phó với bão số 2 (bão Mulan).

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ độ Biên phòng cho biết, tính đến 6h30 sáng 10/8, hầu hết các tàu thuyền đều ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 2.

Từ đêm 10/8, đơn vị này sẽ yêu cầu các đơn vị từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắn pháo hiệu cảnh báo cho các phương tiện hoạt động ven bờ, ngư dân nuôi trồng thủy sản ven bờ biết với cơn bão số 2.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết, để ứng phó với báo, số lượng người ứng trực là hơn 400.000 người, trong đó, bộ đội là hơn 50.000 người, dân quân tự vệ là hơn 362.000 người. Đồng thời, huy động hơn 2.300 phương tiện các loại, trong đó 127 xe đặc chủng, 8 máy bay của không quân, 7 máy bay của Binh đoàn 18, để sẵn sàng ứng phó với bão số 2.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã về kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

