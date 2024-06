Trục xuất một công dân mang Quốc tịch Trung Quốc

Ngày 12/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, ngày 10/6/2024, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, làm thủ tục trục xuất 1 công dân quốc tịch Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi chấp hành xong án phạt tù theo Bản án hình sự số 126/2024/HSST ngày 22/02/2024; Thông báo số 105/2024/TB-TA ngày 17/4/2024; Quyết định thi hành án số 262/2024/QĐ-CA ngày 21/3/2024 của Toà án nhân dân TP.Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội đã phối hợp làm thủ tục trục xuất 1 công dân quốc tịch Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước ta. Ảnh: CAHN

Theo đó, đối tượng bị trục xuất là Yue Huajun (SN: 1983; giới tính: nam; Quốc tịch: Trung Quốc; trú tại: Số nhà 09, thôn Lạc Gia, huyện Ninh Viễn, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 09/9/2023. Hộ chiếu số: EJ7584565, cấp ngày 10/02/2023, nơi cấp: Trung Quốc. Ngày bắt: 18/9/2023; Tội danh: Trộm cắp tài sản; Án phạt: 6 tháng tù.

Việc trục xuất đối tượng Yue Huajun đã được các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn, theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất.